Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere Adelaide ancora una volta al centro delle trame e dell'attenzione dopo aver tentato di togliersi la vita.

La contessa, pur di attirare l'attenzione e fare in modo che Marcello si senta in colpa per ciò che le ha fatto, potrebbe arrivare a compiere un altro gesto estremo: sparire nel nulla e far perdere così le sue tracce, gettando tutti nello sconforto e nella assoluta disperazione.

Adelaide arriva a compiere un gesto estremo nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore vedranno Adelaide alle prese con uno dei momenti più difficili della sua vita: dopo aver scoperto la notizia delle nozze tra Marcello e Rosa, deciderà di compiere un gesto estremo e proverà a farla finita per sempre.

La contessa verrà portata d'urgenza in ospedale e sottoposta a tutti i dovuti accertamenti: i medici riusciranno a salvarla in extremis e, intanto, la notizia del suo gesto arriverà anche a Marcello Barbieri che correrà subito da lei in ospedale per vederla.

Marcello poi deciderà di rinunciare alle nozze con Rosa, ritenendo che non sia il momento giusto per fare festa.

Un gesto che colpirà Adelaide, al punto da spingerla a confrontarsi anche con Rosa, ringraziandola per la sua comprensione.

Adelaide sparisce nel nulla: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Negli episodi a seguire, però, si potrebbe scoprire che si tratta solo di un piano studiato a tavolino dalla contessa per far breccia di nuovo nel cuore del suo ex Marcello Barbieri e ottenere la sua attenzione dopo la fine della loro relazione.

Non si esclude quindi che Adelaide possa arrivare a compiere un altro gesto estremo: sparire nel nulla e far perdere le sue tracce per diverso tempo.

In questo modo Adelaide getterebbe tutti nello sconforto, da Marcello passando per sua figlia Odile, andando via da Milano senza dare alcun tipo di preavviso.

Un'assenza che, tuttavia, potrebbe ottenere l'effetto sperato dato che Barbieri potrebbe rendersi conto di amare ancora la contessa e di non essere pronto neppure per il matrimonio da affrontare con Rosa Camilli.

Marcello Barbieri aveva chiesto a Rosa Camilli di sposarlo nelle puntate precedenti della soap

Negli episodi precedenti della soap era stato Marcello che, dopo aver annullato le nozze con Adelaide, aveva chiesto a Rosa di diventare marito e moglie al più presto.

Una proposta di matrimonio del tutto inaspettata per la giovane giornalista del Paradiso Marker che, seppur spiazzata, si era detta pronta a compiere questo passo importante che l'avrebbe resa la signora Barbieri a tutti gli effetti.