Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 9 dicembre, Flavio Ubirti ha annunciato che la prossima settimana sceglierà. Nel commentare le ultime esterne che ha fatto, inoltre, il tronista ha definito Martina Cardamone troppo impostata e questa sensazione lo starebbe facendo propendere più per Nicole Belloni. Il giovane, però, prenderà una decisione tra le due corteggiatrici solo dopo aver trascorso un'intera giornata con entrambe.

La preferenza momentanea del tronista di Uomini e donne

Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di Uomini e donne del 9 dicembre (l'unica in programma questa settimana), svelano che la scelta di Flavio è dietro l'angolo.

In questi giorni il tronista farà le ultime esterne (passerà 24 ore con entrambe le sue corteggiatrici), poi tra lunedì 15 e martedì 16/12 farà il nome della ragazza con la quale vorrebbe fare coppia lontano dalle telecamere.

Quando ha annunciato l'imminente fine del suo percorso, Ubirti si è anche sbilanciato sulla persona che sente più vicina in questo momento.

Flavio ha detto che percepisce Martina troppo impostata, a differenza di Nicole che considera più spontanea e genuina.

Stando a queste parole, attualmente il tronista sembra avere una piccola preferenza ma le cose potrebbero cambiare dopo le giornate che passerà con tutte e due le sue spasimanti.

La stoccata di Tina alle corteggiatrici

Nel giorno in cui è stata registrata la puntata in cui Flavio ha annunciato quando sceglierà, su Canale 5 è andata in onda una sua sfuriata nei confronti delle corteggiatrici.

Per la prima volta da quando è sul trono, il giovane ha perso le staffe e si è lamentato di dover rincorrere sia Martina che Nicole dietro le quinte o a casa.

"Se continuate così, sono io che me ne vado", ha detto Ubirti senza girarci troppo intorno.

Gli opinionisti hanno dato ragione al ragazzo, e Tina ha attaccato le corteggiatrici dicendo: "Siete pesanti, antipatiche e scostanti. Lui ha fin troppa pazienza. Io vi avrei già mandate a quel paese".

Le date delle prossime registrazioni

Nelle ultime ore Lorenzo Pugnaloni ha svelato i giorni in cui si registreranno le prossime puntate di Uomini e donne.

Il cast si ritroverà in studio lunedì 15 e martedì 16 dicembre, ma non si sa ancora in che data Flavio farà la sua scelta: il percorso del tronista potrebbe finire nel corso delle riprese che ci saranno subito dopo il weekend, oppure in quelle che si svolgeranno 24 ore dopo.

Con l'uscita di scena di Ubirti, a cercare l'anima gemella nel programma rimarranno in tre: Cristiana (che sembra anche lei vicina alla scelta tra Ernesto e Federico), Sara e Ciro.