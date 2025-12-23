Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano nuovi eventi destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Gli spoiler su ciò che accadrà nel 2026, al rientro dalla lunga pausa natalizia, sono stati rivelati in una recente intervista da Vanessa Gravina, che da anni presta il volto alla contessa di Sant’Erasmo. L’interprete di Adelaide ha anticipato che si passerà dalle celle del carcere a quelle della clausura, lasciando intendere che per due personaggi si prospettano tempi difficili. Nel frattempo, Roberto Farnesi ha mostrato un manifesto in cui il suo personaggio, Umberto Guarnieri, viene accusato di omicidio.

Un personaggio viene arrestato

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dopo le festività, uno dei protagonisti finirà in carcere. Le anticipazioni non chiariscono ancora di chi si tratterà, anche se una delle ipotesi ormai più accreditate è che sia Marcello a finire, ancora una volta, dietro le sbarre. Le motivazioni non sono state rese note, ma Adelaide ha lasciato intendere di avere in mente un piano di vendetta contro l’ex fidanzato. Vanessa Gravina, in una recente intervista, è stata molto chiara: parlando del piano di Adelaide contro Marcello e dei nuovi sviluppi della storyline, ha anticipato che si passerà dalle celle del carcere a quelle della clausura. Potrebbe essere proprio la contessa a decidere di allontanarsi e ritirarsi in convento per qualche settimana.

Dopotutto, è ormai una tradizione che Adelaide lasci Milano durante i mesi invernali. L’attrice, infatti, si assenta dal set per un periodo a causa dei suoi impegni teatrali, e in ogni stagione viene trovato un escamotage narrativo per giustificare la sua assenza.

Umberto è accusato di omicidio

Nel frattempo, le prossime puntate del 2026 si tingeranno di giallo anche grazie alla storyline che ruoterà attorno a Umberto. Roberto Farnesi, che da anni veste i panni del padre di Marta, ha mostrato un manifesto presente sul set nel quale, accanto al cognome Guarnieri e alla fotografia che ritrae Umberto, compare la parola 'assassino'. C’è un alone di mistero attorno alla pesante accusa che verrà mossa contro il cognato di Adelaide e sul tipo di crimine che potrebbe aver commesso.

Inoltre, non è chiaro se tale manifesto sia soltanto una mossa priva di fondamento per screditare la reputazione dell’imprenditore e se dietro a questo fatto non ci sia lo zampino dei fratelli Marchesi. Anche in questo caso occorrerà attendere le nuove puntate, in onda da lunedì 5 gennaio, per scoprire cosa accadrà.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha regalato un orologio a Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1, Adelaide ha trattenuto Marcello allo chalet e gli ha regalato un prezioso orologio. Intanto, Rosa è rimasta a Milano, irritata dalla decisione del suo fidanzato di restare in montagna dalla sua ex. Spazio anche alle vicende di Odile, che si è avvicinata a Ettore, mentre Matteo ha iniziato ad avere qualche dubbio sul conto dello stilista. Portelli, infatti, ha capito che è stato Marchesi a rubare la fotografia nel suo ufficio, grazie alla pochette trovata a terra, identica a quella di Ettore.