Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda il 22 e 23 dicembre, Marcello sarà ancora bloccato a St. Moritz a causa di Adelaide e rischierà seriamente di non riuscire a trascorrere la vigilia di Natale con Rosa. Nel frattempo, Delia aiuterà Botteri a scegliere il regalo di Natale per il figlio Teo, mentre Tancredi convincerà Umberto a non passare le feste da solo a Villa Guarnieri.

La soap italiana non andrà in onda il 24, 25 e 26 dicembre e tornerà regolarmente in programmazione a partire da lunedì 29 dicembre.

Fulvio declina l’invito di Ciro e Concetta Puglisi per le festività natalizie

Con l’avvicinarsi del Natale, le Veneri troveranno un metodo pratico ed efficiente per organizzare lo scambio dei doni. Intanto Botteri rifletterà su quale possa essere il regalo migliore da fare al figlio Teo, mentre Anita si mostrerà entusiasta per l’arrivo del Santo Natale, sperando di trovare molti regali sotto l’albero.

Nel frattempo, Fulvio si dirà grato alla famiglia Puglisi per l’invito ricevuto, ma alla fine deciderà di rifiutare, restando fedele a una scelta che porta avanti dalla morte della moglie: trascorrere le festività solo con la figlia Caterina.

Parallelamente, Marcello, dopo aver ricevuto la lettera di Adelaide, si troverà ancora a St.

Moritz, mentre la contessa farà di tutto per trattenerlo lì il più a lungo possibile.

Tancredi riesce a convincere Umberto a raggiungere la famiglia a St. Moritz

Nel frattempo Teo, si sentirà sempre più parte integrante della famiglia del Paradiso, spingendo Ciro a pensare a qualcosa di speciale per celebrare al meglio il Natale. Fulvio, invece, organizzerà una sorpresa per Caterina, mentre Botteri sarà in difficoltà su quale regalo fare al figlio Teo. In suo aiuto arriverà Delia, pronta a consigliarlo nel modo migliore.

Parallelamente, Tancredi convincerà Umberto a non restare da solo a Villa Guarnieri, spingendolo a raggiungere la famiglia a St. Moritz. Proprio lì si troverà ancora Marcello Barbieri, bloccato dalla contessa Adelaide con una serie di scuse.

A causa del suo comportamento, Marcello rischierà seriamente di non riuscire a trascorrere la vigilia di Natale insieme a Rosa.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi andati in onda nelle settimane precedenti, Delia e la famiglia Puglisi hanno aiutato Botteri a gestire al meglio l’arrivo del figlio Teo. In sartoria, inoltre, è stata realizzata un’idea originale pensata per i più piccoli: far registrare alle Veneri una serie di fiabe. Quando è arrivato il turno di Caterina, Mario ne ha approfittato per farle la proposta di matrimonio, donandole l’anello.

Matteo, invece, ha espresso a Odile tutte le sue perplessità riguardo al comportamento di Ettore, mentre Marcello è stato riammesso al Circolo grazie all’intervento di Adelaide.