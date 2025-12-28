Piril deciderà di ricominciare una nuova vita a Londra nelle prossime puntate de La forza di una donna, ma quando lo comunicherà a Sarp lui scoppierà a piangere: "Non rivedrò i miei figli".

Le anticipazioni tv rivelano che dopo la morte di Suat, Piril terrà fede alla promessa a suo padre e si lascerà il passato alle spalle. Sarp le telefonerà per le condoglianze e lei lo informerà della sua partenza. L'uomo sarà certo di non poter rivedere più i gemelli e Bahar proverà a consolarlo.

L'addio di Suat a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che non ci sarà pace per Piril.

La donna non potrà fare altro che rassegnarsi all'idea di aver perso Sarp, eppure continuerà a soffrire in silenzio per lui. Suat sarà molto preoccupato per sua figlia e la pregherà di partire per ricominciare la sua vita a Londra. "Goditi la tua giovinezza e la tua ricchezza", dirà l'uomo a Piril che alla fine si convincerà, ma ad una condizione. "Chiuderai per sempre ogni rapporto con Sirin", chiederà la donna a suo padre che le assicurerà che rispetterà il suo volere. Piril organizzerà il suo trasferimento, ma prima si prenderà una soddisfazione: invierà a Emre le foto di Sirin e Sarp, facendoli lasciare. La sorella di Bahar andrà da Piril in preda alla rabbia: "Sposerò Suat", minaccerà, "E tutto sarà mio".

La donna, però, non si lascerà intimidire e si fiderà della promessa di suo padre. Poco dopo la visita di Sirin, però, la vita di Piril subirà un altro scossone perché apprenderà che Suat è deceduto. Per la donna sarà un dolore indescrivibile perché suo padre era il suo pilastro In cerca di sostegno, Piril telefonerà a Sarp, ma non riceverà alcuna risposta: l'uomo, infatti, si troverà in ospedale dopo un grave incidente con Hatice, Arif e Bahar.

Il funerale di Suat e la decisione di Piril

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Piril assisterà al funerale di suo padre e successivamente andrà a trovare Sarp in ospedale. Con la visita a suo marito, la donna raggiungerà il limite perché lo vedrà dormire mano nella mano con Bahar e non lo sveglierà nemmeno.

Piril tornerà a casa e raccoglierà le sue cose, pronta a partire con i bambini. Munir andrà da lei per spiegarle la vera causa della morte di Suat: lo ha ucciso Nezir dopo aver scoperto che lo aveva ingannato. Piril apprenderà che suo padre aveva usato il nome di Korkmaz per sottrarre tutti i soldi a Sarp e sarà sconvolta. Poco dopo, Sarp telefonerà a Pirli per farle le condoglianze e lei gli risponderà quasi scocciata. Con freddezza, la donna ringrazierà e comunicherà a Sarp che lei e i gemelli si stanno trasferendo a Londra: chiuderà la telefonata senza neanche sentire cosa ne pensa. Sarp piangerà e si sfogherà con Bahar: "Non rivedrò i miei figli", le dirà. Effettivamente, Piril non avrà nessuna intenzione di continuare ad avere dei rapporti con lui.

Piril: una donna che ha sofferto e che vuole riprendere in mano la sua vita

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda in Italia, Piril ha sofferto moltissimo quando Sarp ha rivisto Bahar. L'uomo, infatti, ha confessato di non aver mai amato Piril e di essere stato sposato con lei solo per amicizia e gratitudine. Le parole di Sarp hanno ferito profondamente la donna che ha sentito anche una certa indifferenza verso i gemelli avuti da lui. Sarp, infatti, pur non rinnegando i gemelli, ha concentrato tutte le sue attenzioni nei confronti di Doruk e Nisan, i figli di Bahar che credeva ormai persi per sempre. Ascoltando il consiglio di Suat, Piril non ha più intenzione di farsi umiliare a causa dei suoi sentimenti.