La soap opera Io sono Farah a rischio sospensione dalla fascia serale di Canale 5 dopo gli ascolti flop registrati nel corso della serata di venerdì 5 dicembre.

Dopo il gran finale di Tradimento, i vertici del Biscione hanno scelto di puntare sulla messa in onda di un'altra serie turca per il prime time del venerdì, puntando questa volta sulla messa in onda della soap con protagonista Demet Ozdemir.

Il verdetto finale dell'Auditel, però, non è stato dei migliori e adesso la serie rischia di sparire dalla fascia serale.

Il ritorno di Io sono Farah fa flop di ascolti su Canale 5

Terminate le due stagioni di Tradimento, Mediaset ha scelto di puntare sulla messa in onda di Io sono Farah per tenere acceso il venerdì sera di Canale 5 da dicembre in poi.

Una scelta fatta alla luce degli ottimi consensi che le prime 17 puntate della soap avevano ottenuto questa estate nella fascia pomeridiana, pari a una media di oltre 1,8 milioni di spettatori e uno share che aveva raggiunto anche il 26%.

Numeri che hanno spinto i vertici della tv commerciale a puntare su questo prodotto per la fascia di prime time ma, la puntata trasmessa ieri sera, si è rivelata un vero e proprio fiasco.

Mediaset crolla negli ascolti del prime time con Io sono Farah

Complice la decisione di non replicare le puntate già trasmesse in daytime o in seconda serata e di non puntare neppure sulla messa in onda di un riassunto generale prima della messa in onda della puntata del 5 dicembre, gli ascolti si sono rivelati un sonoro disastro.

La soap opera Io sono Farah ha ottenuto una media di soli 1,6 milioni di spettatori su Canale 5 pari a uno share dell'11,20%.

Un vero e proprio crollo per la prima serata del venerdì che, fino alla scorsa settimana, viaggiava su una media di 2,4 milioni di affezionati spettatori con la soap Tradimento, pari a uno share compreso tra il 14 e il 16%.

La soap opera a rischio sospensione dalla fascia serale di Canale 5

Un risultato del tutto inaspettato che, stando a quanto si apprende, ha spinto i vertici del Biscione a fare le prime riflessioni su quello che sarà il futuro della soap opera nelle prossime settimane di messa in onda.

Al momento, infatti, la puntata del 12 dicembre risulta confermata in palinsesto ma sarà un test per capire se proseguire o meno.

Nel caso in cui gli ascolti dovessero mantenersi sempre sulla soglia dell'11%, Mediaset procederà con la cancellazione della soap Io sono Farah dalla fascia del prime time.

La serie, però, potrebbe non sparire del tutto dal palinsesto bensì spostarsi nella fascia pomeridiana, magari al posto del primo episodio giornaliero de La forza di una donna in programma alle 16:05 dopo Uomini e donne.