Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, dopo la scoperta di una microspia nel suo ufficio, Ali Galip indirizzerà i sospetti su Bade, il cui comportamento attirerà ulteriormente la sua attenzione. L’uomo deciderà di farla controllare. La sorveglianza porterà all’intercettazione di un confronto con Farah e culminerà in una sparatoria che lascerà Bade in condizioni critiche, con Farah presente al momento dell’agguato.

Ali Galip sospetta di Bade dopo la scoperta della microspia

Ali Galip capirà che la microspia nel suo ufficio è opera di Farah e individuerà in Bade l’unica della famiglia a sapere più del dovuto.

Noterà il nervosismo della nipote quando difenderà Farah a spada tratta, dicendo che si trovava nella loro villa solo perché stava cercando un medicinale di Kerim.

Ali Galip non si fiderà e deciderà di far controllare Bade. Quando la ragazza sarà intenta a prendere la sua auto per andare da Farah, uno degli uomini dello zio le dirà che la sua auto è dal meccanico e le consegnerà le chiavi di quella di Bekir: "Per oggi usi questa".

Ali Galip fa sorvegliare Bade e ascolta il confronto con Farah

L’auto che Bade userà sarà piena di microspie e gli uomini di Ali Galip la seguiranno fino a casa di Farah. Qui le due avranno un confronto molto acceso, che Ali Galip ascolterà in diretta grazie a una microspia che Bade, inconsapevolmente, porta con sé.

Sentirà Bade dirle che lo zio ha scoperto la microspia che lei ha nascosto nell'ufficio e, conoscendolo, non ci metterà molto a vendicarsi. Farah chiamerà subito Mehmet, ha piazzato la microspia su richiesta sua: senza quelle prove, Ali Galip resterebbe intoccabile per l'omicidio del donatore. Mehmet, però, non risponderà, così Farah chiederà a Bade di accompagnarla in commissariato.

Agguato in auto: Bade in condizioni critiche, Farah illesa

Tahir tiene Farah sotto stretta sorveglianza, rendendo difficile anche solo uscire di casa. Questo perché teme che Behnam, il suo ex, possa farle del male. Ma Farah e Bade riusciranno a passare il "cordone di sicurezza". In viaggio verso il commissariato, le due si renderanno conto di essere seguite da una macchina sospetta, ma non fermeranno la corsa.

Verrà interrotta da una telefonata di Tahir: dopo che i suoi uomini gli comunicheranno ciò che le due hanno fatto, sarà molto arrabbiato con loro. Tuttavia, proprio in quel momento, si avvicinerà un'auto. Da un finestrino leggermente aperto spunterà un mitra, che sparerà contro l’auto delle due ragazze. Farah uscirà solo con qualche escoriazione, mentre Bade sarà in fin di vita. Verrà trasportata d’urgenza in ospedale e resterà in condizioni critiche.