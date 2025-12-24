Durante la puntata de L’Eredità del 23 dicembre, una domanda sul codice colore per la pulizia ha acceso un dibattito tra i telespettatori. Alla concorrente Claudia è stato chiesto: “Per il codice colore universale per la pulizia degli ambienti, dove andrebbero usati i panni di colore verde?”. Le opzioni erano scrivania dell’ufficio, lavandino del bagno, piano della cucina e mobile della tv. La risposta esatta era “piano della cucina”.

Reazioni sui social

Il pubblico ha reagito con sorpresa e ironia, soprattutto su X. Alcuni commenti hanno espresso perplessità: “Ho capito non mescolare i panni per la pulizia dei diversi ambienti ma il colore che c’entra?”, “Ma con che criterio vengono decisi i colori dei panni?”, “Ma chi ha i panni colorati per pulire… ditemelo per favore!”.

L’ironia ha dominato la discussione, con utenti che hanno definito la domanda “oggettivamente assurda”.

La puntata

La puntata, condotta da Marco Liorni, si è svolta in un clima festivo e ha visto il campione Marco di Cumiana vincere la Ghigliottina e aggiudicarsi 50 000 euro in gettoni d’oro. L’atmosfera era vivace e natalizia, ma la domanda sui panni verdi ha catturato l’attenzione del pubblico online, distogliendola dal trionfo del concorrente.

La reazione sui social conferma l’impatto della domanda sul pubblico.