Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda nel daytime e nel prime time di Canale 5, Vera farà una mossa rischiosa pur di ottenere il favore di Behnam Azadi. La donna gli svelerà un segreto decisivo su Tahir: “Non sa di avere un fratello”, una rivelazione che potrebbe essere usata come arma contro di lui.

La scomparsa di Ali Galip apre una nuova fase di crisi per la sua famiglia

Ali Galip morirà, ma la sua famiglia crederà che sia solo scomparso. Non penseranno che sia stato ucciso da Farah. La sua scomparsa, però, lascerà la famiglia in un mare di guai: le abitazioni verranno vendute o confiscate per pagare i debiti e mentre tutti cercheranno di abituarsi a questo nuovo stile di vita, Vera farà l'opposto: userà i pochi utili dell'azienda per le sue spese eccessive, trascurando di pagare cose fondamentali come l'affitto.

Anche in azienda Vera avrà un ruolo sempre meno rilevante, soprattutto da quando è arrivato il nuovo socio: Behnam. Vera sarà pronta a tutto pur di ottenere vantaggi da Behnam, arrivando a tradire Tahir, che rischierà di morire proprio per mano dell'uomo.

La lettura del testamento di Ali Galip apre un nuovo capitolo

Quando, però, capirà che la situazione non accennerà a migliorare, penserà che l'unica soluzione sia far dichiarare la presunta morte di Ali Galip e svelare il suo testamento: sarà certa che il marito le abbia lasciato le azioni in suo possesso, che corrispondono al 32%.

All'apertura, l'avvocato leggerà la lista delle proprietà immobiliari, che verranno suddivise tra Vera e Kaan. Tutte novità inutili, visto che queste proprietà sono state confiscate o vendute.

Allora si passerà alla distribuzione delle quote societarie.

La divisione delle quote di Ali Galip sorprende Vera e Behnam

Vera sarà sicura che Ali Galip abbia lasciato le azioni a suo figlio Kaan e, visto che lui si trova momentaneamente in America, la gestione passerebbe in mano a lui. La donna, però, riceverà una brutta sorpresa: il 7% verrà assegnato a Tahir, mentre il restante 25% finirà nelle mani di Gonul, stravolgendo ogni suo piano.

Vera si arrabbierà, al punto da non riuscire più a respirare. L'avvocato leggerà anche la motivazione di Ali Galip: “Lascio le azioni a mia nuora perché è una persona onesta”.

Questa scelta farà arrabbiare anche Behnam, che vedrà sempre più complicato il suo ruolo all'interno dell'azienda.

Vera cercherà di calmarlo e di entrare nelle sue grazie: sa che per avvicinarlo potrebbe svelargli dei segreti su Tahir: "Su di lui non troverai niente, perché Ali Galip ha fatto cancellare il suo passato, ma ti posso dire un segreto che lo riguarda: Tahir non sa di avere un fratello".