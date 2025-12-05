Arif finirà in carcere per l'omicidio di Yeliz nella puntata de La forza di una donna in onda mercoledì 10 dicembre: all'interrogatorio non parlerà per proteggere Bahar.

Le anticipazioni tv rivelano che per Arif sarà impossibile evitare di pensare alla sua amata e ai bei ricordi trascorsi con lei. Yusuf, al contrario, attribuirà a Bahar tutta la colpa dei suoi guai. Enver, Ceyda e Hatice andranno in commissariato, ma gli agenti non li faranno parlare con Arif.

La polizia arriverà alla caffetteria di Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la polizia arriverà a Tarlabasi e perquisirà il bar di Arif.

Il risultato dell'operazione sarà inaspettato, perché gli agenti metteranno le manette a Yusuf e suo figlio che saranno arrestati e portati in carcere. L'accusa a carico di Arif sarà pesante perché risulterà coinvolto nell'omicidio di Yeliz dopo il ritrovamento dell'arma del delitto nel suo locale. Yusuf continuerà a ripetere agli agenti che sicuramente c'è stato un errore: "Stanno cercando di darci la colpa", dirà. Arif, stufo delle lamentele del padre, gli chiederà di fare silenzio, anche perché provare a difendersi non servirà a nulla. Ceyda, Hatice e Enver andranno in commissariato per stare accanto al loro amico, ma non potranno parlare con lui. Arif sarà sottoposto a un duro interrogatorio sulla notte dell'omicidio, ma lui non parlerà perché ricorderà la richiesta di Bahar di non rivolgersi alla polizia finché lei e i bambini non saranno liberi.

Arif si limiterà a spiegare che quella sera è andato in ospedale con Yusuf che si sentiva poco bene. Poi, non farà altro che rispondere "Non ricordo" a tutte le domande del poliziotto.

Guai a La forza di una donna per Arif e Yusuf

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 10 dicembre, le cose per Arif si metteranno male. La totale mancanza di collaborazione con la polizia nella ricostruzione della notte tragica di Yeliz costerà ad Arif la reclusione. Mentre sarà dietro le sbarre, l'uomo non farà altro che ripensare a Bahar e ai momenti trascorsi con lei. Arif riporterà alla mente il giorno in cui regalò alla sua amata il ciondolo a forma di cuore per esprimere i suoi sentimenti. Yusuf, invece, continuerà a ripetere che tutti i guai per lui e suo figlio sono iniziati con l'arrivo di Bahar al palazzo.

Arif ha deciso di non denunciare Sarp

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, Bahar e Arif hanno avuto modo di parlare per poco tempo quando lei è andata al cimitero a trovare Yeliz. La donna ha chiesto al suo amico di non andare alla polizia perché teme per la sua vita e quella dei bambini. Bahar ha spiegato ad Arif che presto avrebbe trovato un modo di fuggire dallo chalet e da Sarp con i suoi figli e sarebbe andata subito a denunciare tutto alla polizia. Il primo tentativo di fuga è andato fallito e Bahar è stata costretta a restare con suo marito, ma la donna non ha perso la speranza. Arif, in sua assenza, non ha potuto fare altro che tacere con la polizia pur di proteggerla è disposto ad andare in prigione.