Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano la conclusione di un dramma durato due anni e mezzo. Nelle puntate disponibili da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre sul sito di Mediaset Infinity, Mercan verrà finalmente ritrovata, ma durante il periodo della sua assenza era stata chiamata Doga dalla sua rapitrice. Verrà alla luce la verità sul sequestro avvenuto in spiaggia e si scoprirà che la responsabile è stata Filiz, la sorella non di sangue di Dilek, che verrà arrestata. Ilgaz e Ceylin potranno così rivedere la loro figlia, ma la bambina non li riconoscerà.

Inoltre, sarà chiarita anche la motivazione legata al rapimento e il legame con la madre della piccola.

Filiz ha rapito Mercan e l'ha chiamata Doga

Le indagini sulla scomparsa della piccola Mercan proseguiranno e porteranno alla luce nuovi indizi fondamentali per scoprire la verità sul rapimento. Un ruolo centrale sarà quello di Tugce, che rivelerà a suo padre Eren l’esito delle sue ricerche. Verrà così scoperto che Filiz, considerata da Dilek come una sorella, è legata a Ceylin da un episodio doloroso avvenuto in passato. Filiz, infatti, è la vedova di Ismail, un uomo che si tolse la vita insieme alla figlia Doga durante un processo per bancarotta, in cui Ceylin era l’avvocato difensore della controparte.

Segnata dalla perdita del marito e della figlia, Filiz ha deciso di vendicarsi nel modo più crudele: portando via la figlia di Ceylin. Nel frattempo, Ilgaz troverà un diario che gli farà comprendere come la bambina venga ora chiamata Doga dalla donna, poiché Filiz l’ha di fatto sostituita alla sua figlia defunta.

Dilek finisce dietro le sbarre

Nel frattempo, Dilek finirà dietro le sbarre poiché verrà accertata la sua responsabilità, seppur non diretta, nel sequestro di Mercan. Inoltre, la fidanzata di Eren è stata al corrente per due anni e mezzo di quanto fatto da Filiz e non ha mai rivelato nulla a riguardo. Intanto, verranno analizzati gli spostamenti di Filiz e si scoprirà che lei e Mercan sono state coinvolte in un incidente.

Ilgaz e Ceylin si precipiteranno per riabbracciare la loro bambina, ma dovranno affrontare un duro colpo: Mercan non li riconoscerà e non si ricorderà più di loro. La piccola, infatti, vedrà come madre la sua sequestratrice.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eren ha nutrito sospetti su Dilek

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Eren ha iniziato a nutrire dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla sua fidanzata Dilek in merito al rapimento di Mercan. L’ispettore capo ha guardato con sospetto il video in cui una donna ha lanciato una maglietta fuori dalla casa di Ceylin, arrivando a pensare che potesse trattarsi proprio di Dilek.

Eren ha quindi chiesto a sua figlia Tugce di avviare un’indagine sulla sua compagna per scavare nel suo passato. Tugce ha scoperto che Dilek gli aveva mentito riguardo la sua famiglia ed è emerso che la ragazza ha una sorella non di sangue, Filiz, poiché l’adozione non era stata effettivamente finalizzata dai suoi genitori. Nel frattempo, Ceylin e Ilgaz hanno continuato a cercare la loro figlia scomparsa, alla luce delle nuove scoperte della scientifica che hanno portato a galla una verità rassicurante: Mercan è viva. Spazio anche alle vicende di Mert, che ha vissuto per due anni in una casa di riposo soltanto per avvicinarsi a Macit, l’anziano signore malato di Alzheimer che aveva assistito al sequestro di Mercan. Durante un momento di confidenze, Macit ha rivelato a Mert che la bambina era stata rapita da una donna dai capelli lunghi.