L'appuntamento di martedì 16 dicembre con La notte nel cuore vedrà Harika più che mai determinata a proteggere l'unione di Cihan e Melek dalle interferenze di Peri. La ragazza arriverà a cacciare in malo modo Peri quando quest'ultima si presenterà a Villa Sansalan con la scusa di far visita a Nuh appena dimesso dall'ospedale. Gli attriti tra le due culmineranno con una furiosa lite durante il ricevimento di nozze di Nuh e Sevilay.

Harika caccia Peri: 'Lascia in pace Cihan e Melek'

Dopo il delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto per rimuovere il tumore al cervello, Nuh verrà dimesso e farà ritorno a casa.

Tahsin e tutti gli altri familiari decideranno di vivere a Villa Sansalan. Nuh sarà in ripresa e insieme a Sevilay penserà a organizzare il ricevimento di nozze che aveva dovuto rimandare perché era entrato in sala operatoria subito dopo lo scambio dei voti nuziali. Melek continuerà a essere gelosa di Peri, la quale non farà mistero della volontà di riavvicinarsi a Cihan, con il quale aveva avuto in un breve flirt quando entrambi abitavano a Berlino. Harika capirà le intenzioni della nuova arrivata e quando Peri si presenterà alla villa con la scusa di far visita a Nuh, Harika non la farà neppure entrare e la caccerà in malo modo dicendole: "Lascia in pace Cihan e Melek".

Harika aggredisce Peri, Melek furiosa con Cihan

Mentre Harika cercherà in tutti i modi di proteggere la sua famiglia, Canan riuscirà a recuperare i soldi che Halil le aveva sottratto con l'inganno. Nonostante le raccomandazioni di Harika, Peri si presenterà al ricevimento di nozze di Nuh e Sevilay nonostante non sia stata invitata. Il suo piano sarà quello di mettere zizzania tra Cihan e Melek e sembrerà riuscirci quando riuscirà a fare in modo che Melek sorprenda lei e Cihan in bagno da soli. La sorella gemella di Nuh capirà che Cihan le ha nascosto la verità sul suo passato con Peri e lascerà il ricevimento sconvolta. Harika raggiungerà Peri e la aggredirà intimandole di lasciare la Cappadocia e sparire per sempre dalle loro vite.

La giovane Sansalan chiamerà anche le guardie del corpo per far allontanare Peri dal ricevimento.

L'ultima puntata de La notte nel cuore in onda il 23 dicembre

Le vicende dei gemelli Nuh e Melek stanno per volgere al termine visto che l'ultima puntata di questa appassionante serie tv andrà in onda il prossimo 23 dicembre. Salvo improvvisi cambi di programmazione, le vicende di casa Sansalan si concluderanno prima di Natale dopo 44 prime serate. Da quando ha debuttato su Canale 5 lo scorso maggio, La notte nel cuore è entrata nel cuore del pubblico italiano riuscendo a conquistare in ogni puntata una media di 2,4 milioni di telespettatori.