Anita ha vinto l'edizione 2025 del Grande Fratello, ma non in maniera schiacciante come in tanti si aspettavano. La piercer ha ricevuto il 50,46% dei voti nella sfida finale con Giulia, che invece si è classificata seconda con il 49,54%. La concorrente 19enne, dunque, ha perso il titolo e il montepremi per lo 0,92%, una differenza di voti talmente esigua che ha spinto molti fan ad esporsi sui social per criticare il programma e chi avrebbe sempre voluto che le cose andassero in questo modo.

Una manciata di voti tra le due superfinaliste del Grande Fratello

L'ultima puntata del Grande Fratello 2025 è andata un po' secondo i piani, nel senso che a contendersi il titolo e il montepremi sono state le concorrenti che da settimane erano considerate le principali favorite.

Dopo aver superato Grazia, Jonas e Omer al televoto, Giulia e Anita si sono ritrovate in sfida per il primo posto in quest'edizione Nip del reality di Canale 5.

Il pubblico si è quasi equamente diviso tra le due ragazze, infatti le percentuali che hanno ottenuto nell'ultima votazione sono state vicinissime.

La piercer veneta ha trionfato con il 50,46% delle preferenze, invece la modella 19enne si è dovuta accontentare della medaglia d'argento e del 49,54%.

Giulia, dunque, non ha vinto per lo 0,92%, che corrisponde ad una manciata di voti.

Le proteste degli spettatori sui social

Quando in sovraimpressione sono apparse le percentuali del televoto che ha eletto Anita vincitrice del Grande Fratello 2025, molti fan hanno deciso di esporsi sui social per protestare.

"Un circo", "Palesemente il televoto è stato chiuso al momento giusto", "Cosa stava per accadere", "Questa vittoria è stata pilotata fino alla fine", "Sono schifata", "Hanno sempre voluto Anita come vincitrice, e questa è la prova", "Giulia ha perso con dignità", si legge su X in queste ore.

Sempre in rete, però, c'è chi ha fatto notare che nel penultimo televoto Anita era seconda (30,94% contro il 40,25% di Giulia) perché c'era anche Jonas, quindi i fan dei Jonita si sarebbero divisi per provare a mandare avanti entrambi i componenti della coppia.

"Se in quel televoto non ci fosse stato Jonas, Anita l'avrebbe vinto con una percentuale altissima, è matematica", ha puntualizzato un'utente.

La casa riaprirà a marzo

Il 18 dicembre si è conclusa l'edizione 2025 del Grande Fratello, ma i fan non devono disperare perché tra pochi mesi le porte della casa più spiata d'Italia si riapriranno per accogliere nuovi concorrenti.

Stando alle ultime notizie che sono trapelate sul reality, a marzo è previsto l'inizio di una stagione totalmente Vip ma a condurla potrebbe non essere Alfonso Signorini (a causa delle accuse che gli ha mosso Fabrizio Corona nel suo podcast Il prezzo del successo).