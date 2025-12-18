Le anticipazioni della nuova puntata de La notte nel cuore, in onda il 23 dicembre in prima visione su Canale 5, rivelano che Esat, Hikmet e Halil verranno arrestati per i crimini commessi. Bunyamin e Canan, invece, prenderanno la gestione dell'agenzia di viaggi di Perihan.

Esat finisce in carcere

Harika confiderà a sua madre che Perihan ha inaugurato un'agenzia di viaggi. Sumru studierà un piano per allontanare la giovane dalla Cappadocia per vendicare Melek. La donna minaccerà Perihan di distruggere la sua attività se non andrà via. La ragazza sarà costretta a vendere l'agenzia di viaggi, che verrà affidata a Bunyamin e sua moglie bisognosi di soldi.

Esat, invece, confiderà a Cihan di essere coinvolto nell'incidente di Melek e Sevilay. Il giovane fingerà un'alleanza con il fratellastro per far confessare tutta la verità anche a Hikmet. Il piano riuscirà alla perfezione ed Esat otterrà il perdono dalla sua famiglia prima di pagare per gli sbagli commessi. Il giovane verrà condotto in carcere al termine di un'udienza in tribunale. Esma prometterà al marito di attendere il suo ritorno, ricevendo il sostegno della famiglia in questo delicato periodo.

La polizia arresta Halil e Hikmet

Gli spoiler rivelano che Halil e Hikmet cercheranno di scappare dalla polizia ma senza riuscirci. I due verranno arrestati a differenza di Tufan. Quest'ultimo invierà loro una foto dove dimostrerà di essersi rifatto una vita lontano dalla Turchia.

Turkan, invece, riceverà un duro colpo quando verrà licenziata per la tresca con Bunyamin. Sumru aiuterà la donna, offrendole una nuova occupazione e un'inaspettata solidarietà.

Intanto Melek farà un regalo a Sumru recandosi in una gioielleria dove rimarrà coinvolta in una rapina armata. Cihan farà scudo con il proprio corpo alla moglie per salvare lei e il bambino che attende. Il ragazzo verrà colpito da un colpo di pistola al petto.

Tahsin ha chiesto a Sumru di sposarlo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda a dicembre su Canale 5, Canan ha recuperato il denaro sottratto da Halil mentre Perihan ha voluto visitare Nuh ma è stata cacciata da Harika.

Tahsin e Sumru, invece, hanno proposto a Sevilay di trasferirsi a villa Sansalan mentre Turkan ha scelto di rimanere con Bunyamin ed Esat.

Quest'ultimo ha provato a fare pace con Esma ma lei non ha voluto sentire ragioni.

Tahsin ha chiesto a Sumru di sposarlo nel corso delle nozze tra Sevilay e Nuh. In questa circostanza, Perihan ha provato a riconquistare Cihan, portandolo all'interno di un bagno. La scena è stata vista da Melek, che è scappata in lacrime dal ricevimento.