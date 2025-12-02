Bunyamin vedrà la foto di Canan con Halil e andrà su tutte le furie nella 41ª puntata de La notte nel cuore di martedì 9 dicembre.

Le anticipazioni rivelano che l'uomo, certo di essere stato tradito, correrà da sua moglie e le farà una scenata di gelosia chiedendole il divorzio. La lite accesa sarà interrotta dall'arrivo di Turkan che rivelerà a Canan che Bunyamin l'ha tradita con lei e ribalterà la situazione.

Matrimonio a rischio a La notte nel cuore: Bunyamin pronto a divorziare

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Turkan lascerà Bunyamin dopo aver saputo che è sterile.

Per lui sarà un duro colpo, soprattutto perché la sua amante lo umilierà dicendogli che lo ha sempre preso in giro. Bunyamin andrà via dall'hotel deluso, ma lungo la strada di casa inizierà a riflettere su sua moglie. L'uomo si concentrerà su quello che ha e apprezzerà Canan che è una bellissima donna che lo ama e che è alla sua altezza ora che è uno Sansalan. Mentre camminerà per una delle strade principali della città, Bunyamin si fermerà a parlare con un amico accanto ad una bancarella di foto per turisti. Qui, l'uomo vedrà per caso in una foto Canan in compagnia di Halil a pranzo in un ristorante. Nel frattempo, Turkan si recherà in gioielleria per vendere il bracciale che Bunyamin le ha regalato prima che la loro relazione finisse.

La donna avrà aspettative altissime, visto che il suo amante le aveva detto che si trattava di diamanti, ma sarà delusa. Il gioielliere, infatti, le dirà che si tratta di un falso.

La rabbia di Bunyamin e l'arrivo di Turkan

Nella 41ª puntata de La notte nel cuore in onda martedì 9 dicembre, Bunyamin tornerà a casa da Canan con la foto e sarà furioso con lei. L'uomo esigerà una spiegazione da sua moglie che non saprà cosa digli per giustificarsi. "Mi hai tradito", urlerà Bunyamin a Canan che negherà e proverà a spiegare che non si trattava di un appuntamento romantico. Bunyamin, però, non permetterà a sua moglie di parlare e continuerà ad accusarla, rivelandole che l'uomo accanto a lei è Halil, il padre di Nuh e Melek che ha violentato Sumru.

L'uomo non vorrà più saperne di Canan e le chiederà di divorziare. In quel momento, però, arriverà Turkan che ribalterà la situazione. La donna restituirà il bracciale falso a Bunyamin e rivelerà a Canan che suo marito l'ha tradita con lei.

Il grande cambiamento di Bunyamin e Canan

Nelle puntate precedenti, la vita di Bunyamin è cambiata da un giorno all'altro. Dopo quarant'anni a servizio dei Sansalan, infatti, l'uomo ha scoperto di essere il figlio illegittimo di Samet. Bunyamin ha donato un rene a suo padre ed è diventato ufficialmente un membro della famiglia. Questo ha portato notevoli vantaggi economici a lui e Canan che oltre a vivere in un appartamento lussuoso hanno ricevuto una grossa somma di denaro. Tutto questo non è sfuggito agli occhi di Turkan, vecchia collega di Canan, che ha iniziato a corteggiare Bunyamin con lo scopo di fare un figlio con lui.