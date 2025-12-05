La trama del nuovo appuntamento de La notte nel cuore, in onda martedì 9 dicembre in prima serata su Canale 5, racconta che i rapporti tra Canan e Bunyamin saranno sempre più tesi, mentre Nuh e Sevilay diventeranno marito e moglie in una cerimonia organizzata da Tahsin. Il fratello di Melek entrerà poi in sala operatoria per rimuovere la massa tumorale che i dottori hanno scoperto sul suo cervello.

Tahsin organizza le nozze tra Sevilay e Nuh

Cihan e Tahsin interpelleranno due dottori per far visitare Nuh, che ha scoperto di avere un cancro al cervello.

I medici saranno molto realistici sull'esito dell'operazione, rivelando al fratello di Melek che ha soltanto il 40% di probabilità di successo. Nuh deciderà lo stesso di sottoporsi all'intervento per avere un'occasione di vivere la sua storia d'amore con Sevilay. Tahsin, impressionato dalla determinazione del giovane, organizzerà le sue nozze prima che entri in sala operatoria, rimandando però il banchetto alle dimissioni.

Perihan non verrà accolta bene da Harika, che la respingerà senza esitazione. Hikmet, invece, cercherà di scappare con una valigia piena di soldi rubati a Canan. La donna verrà intercettata da Halil durante la fuga. I due nasconderanno il denaro dentro una cassaforte riposta in un magazzino.

Allo stesso tempo, Bunyamin scoprirà che il denaro è scomparso e per questo perderà le staffe.

Nuh entra in sala operatoria dopo essersi sposato

Nuh entrerà immediatamente in sala operatoria dopo aver sposato Sevilay. In questo frangente, i medici dovranno affrontare così tante complicazioni da rendere i medici incerti se asportare la massa tumorale. Intanto i familiari attenderanno con ansia l'uscita di Nuh dalla sala operatoria. Infine i rapporti tra Canan e Bunyamin diventeranno sempre più tesi.

La polizia ha prosciolto Sevilay dall'accusa di aver posto fine alla vita di Andac

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La notte nel cuore andati in onda a inizio dicembre su Canale 5, la polizia ha indagato sulla morte di Andac, scoprendo che una telecamera di sorveglianza ha ripreso il momento dell'incidente.

Le forze dell'ordine hanno prosciolto Sevilay dall'accusa di omicidio. Nuh, invece, ha scoperto di avere un tumore al cervello dopo essersi sottoposto ad alcune indagini mediche.

Allo Yeni Sans Hotel, intanto, è arrivata Peri, l'amica storica di Cihan. La ragazza si è presentata come la fidanzata del figlio di Samet, turbando tutti quanti. La nuova arrivata ha conquistato Bunyamin, che si è offerto di accompagnarla a casa dei Sansalan. Melek è apparsa infastidita dalla presenza della donna e ha chiesto a Cihan se abbia davvero avuto una storia d'amore con lei.