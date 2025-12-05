Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in programma prossimamente su Rete 4, raccontano che Adriano dimostrerà di nutrire ancora dei sentimenti nei confronti di Catalina. Il giovane tornerà alla tenuta dove incontrerà la marchesina, alla quale chiederà per quale ragione Pelayo non si sia preso le responsabilità dei due gemelli che porta in grembo.

Padre Samuel e Maria incontrano Adriano alla tenuta del barone di Monteverde

Catalina scoprirà che Padre Samuel sta sottraendo alcuni oggetti di valore per ottenere dei soldi da destinare al rifugio dei bisognosi.

La marchesina proporrà di vendere un vaso per destinare una parte del ricavato ai domestici de La Promessa, in grandi difficoltà economiche. Maria e Padre Samuel, dopo gli opportuni chiarimenti, accetteranno la proposta della giovane senza esitazioni. Il prelato e la domestica venderanno il vaso al barone di Monteverde presso la sua tenuta dove incontreranno Adriano, che sarà stato chiamato per alcune opere di falegnameria. Il ragazzo chiederà immediatamente di Catalina a Maria che gli racconterà che è stata abbandonata sull'altare da Pelayo. La giovane pregherà Adriano di non riferire nulla del loro incontro.

Adriano incontra Catalina in un ufficio de La Promessa

Col passare del tempo, Adriano continuerà a pensare a Catalina, dimostrando di non aver mai smesso di amarla.

La storyline tornerà prepotentemente a galla dopo la morte di Jana Esposito. Adriano chiederà a Samuel e Maria di aiutarlo a incontrare Catalina nell'ufficio di Romulo. In questa circostanza, il ragazzo dirà alla marchesina di non capire come mai Pelayo non si sia assunto la responsabilità dei bambini che porta in grembo all'oscuro che sia lui il vero padre. Catalina preferirà chiudere la conversazione per rifugiarsi nel suo grande dolore.

Curro ha informato Cruz di non voler sposare la ricca ereditiera per salvare la tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio dicembre su Rete 4, Manuel ha accettato la proposta di lavoro in Italia per allontanare Jana da Cruz e aiutare la tenuta in grave crisi finanziaria.

La moglie del marchesino ha quindi iniziato a salutare tutto lo staff prima della partenza per Milano.

Curro, invece, ha scoperto che Cruz e Lorenzo hanno organizzato il suo matrimonio combinato con una ricca ereditiera per salvare il palazzo dalla bancarotta. Il baronetto ha avuto un confronto con la marchesa, alla quale ha detto di non aver nessuna intenzione di sottostare al suo piano. Cruz ha visto la dichiarazione del ragazzo come un affronto ed ha giurato di vendicarsi di Leocadia, ritenendola colpevole di tutti i guai avvenuti alla tenuta.