Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Alonso chiederà a Leocadia di rimanere nella tenuta, visto che l'ha aiutato a risolvere i problemi con il Re di Spagna. La dark lady accetterà la proposta del marchese, diventando così la nuova signora della tenuta al posto di Cruz.

Leocadia resta vicina ad Alonso dopo l'arresto di Cruz

Leocadia starà vicina ad Alonso per risolvere i suoi problemi con il Re dopo l'arresto di Cruz, accusata dell'omicidio di Jana. Il sovrano disapproverà l'esistenza di alcuni scandali provocati dai Lujan, come il fatto che Curro sia frutto di una relazione clandestina di Alonso.

Al termine di un viaggio, Leocadia suggerirà al marchese di ripudiare il figlio illegittimo. L'uomo accetterà il consiglio, anche se permetterà a Curro di lavorare come semplice valletto della Promessa. Leocadia sarà contrariata dalla scelta di Alonso e annuncerà la sua partenza insieme alla figlia Angela. Il marito di Cruz cercherà inutilmente di convincere la dark lady a rimanere, poiché in più di un'occasione aveva usato i suoi risparmi per mantenere lo staff della tenuta.

Leocadia diventa la nuova signora de La Promessa

Nella situazione interverrà Lorenzo, che proporrà a Leocadia di trattenersi alla tenuta per rendere la vita di Curro. Alonso, invece, regalerà una spilla appartenuta a sua suocera alla dark lady nel tentativo di farle cambiare idea.

Il marchese farà presente a Leocadia che è diventata una persona molto importante per lui e se vuole potrà trattenersi a tempo indeterminato. La donna sfrutterà la situazione, marcando il territorio.

Leocadia minaccerà Petra, l'unica che aveva messo in discussione il suo nuovo ruolo di signora de La Promessa. La minaccia diventerà concreta quando la donna ventilerà l'ipotesi di assegnare il ruolo di governante a Pia, obbligando Petra a chiederle scusa.

Catalina non ha denunciato Padre Samuel e Maria per il furto di un vaso

Negli ultimi episodi de La Promessa andati in onda su Rete 4, Catalina ha preteso una spiegazione del furto di un prezioso vaso da parte di Padre Samuel. Maria ha detto alla marchesina che il sacerdote è stato spinto dalla disperazione di aiutare i poveri del villaggio.

Catalina ha deciso di non denunciare il prelato e la domestica, promettendo a Maria di vendere il vaso e donare il ricavato ai bisognosi e alla servitù. Catalina ha chiesto a Romulo di coprire l'assenza della domestica così da evitare sospetti e domande scomode. Maria e Samuel sono rimasti senza parole di fronte all'inaspettata fiducia di Catalina.