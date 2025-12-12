Da diverse ore sul web si parla del giorno in cui andrà in onda la finale del Grande Fratello 2025 e Floriana Secondi sembra aver dissipato tutti i dubbi con una foto pubblicata su Instagram il 12 dicembre. L’opinionista del reality ha condiviso sul suo account un post che conferma lo slittamento della finale a giovedì 18 dicembre: lunedì 15, invece, è prevista una puntata classica con l'eliminazione di uno tra Omer e Domenico.

La mossa dell'opinionista che fa chiarezza

All'edizione 2025 del Grande Fratello è stata aggiunta una puntata, o meglio questo è quello che si evince dall'ultimo post che Floriana Secondi ha caricato sul suo account di Instagram.

Con una semplice mossa social, l'opinionista ha confermato lo slittamento della finale al 18 dicembre.

Questa indiscrezione circolava sul web e i fan cercavano ulteriori informazioni su quello che sarà l'ultimo atto di una stagione un po' travagliata del programma di Canale 5.

"Comunicazione ufficiale: la finale è stata spostata a giovedì 18. Nel frattempo, lunedì 15 andrà regolarmente in onda una puntata normale", si legge nel post che Floriana ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Una 'semifinale bis' per il Grande Fratello

Floriana Secondi non è stata l'unica del cast del Grande Fratello a confermare il rinvio della finale a giovedì prossimo.

Giulio Carotenuto, ex concorrente e primo eliminato dell'edizione 2025, in una storia Instagram di oggi ha detto: "Alla finale ci sarò.

Sapete che è stata spostata a giovedì 18, no?".

Insomma, già due persone molto vicine al programma si sono esposte per anticipare ai fan che il reality non dovrebbe finire quando previsto (lunedì 15), ma tre giorni dopo per motivi che non sono ancora stati resi noti.

Omer e Domenico a rischio eliminazione

Secondo quanto si legge sul web, lunedì 15 dicembre dovrebbe andare in onda una puntata classica del Grande Fratello, una specie di "semifinale bis".

Visto che la volta scorsa sono stati eliminati cinque concorrenti, nel prossimo prime time ci dovrebbe essere solo un verdetto decisivo: il meno votato tra Omer e Domenico lascerà la casa e sarà costretto a rinunciare al sogno di vincere il montepremi di 100.000 euro.

Chi si salverà da questa nomination, diventerà il quinto e ultimo finalista dell'edizione 2025 del reality e andrà ad aggiungersi ai già certi Giulia, Anita, Jonas e Grazia.

Salvo ulteriori cambi di programma, il vincitore di questa stagione del GF dovrebbe essere proclamato nel corso dell'ultima puntata di giovedì 18 dicembre in diretta su Canale 5.