Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda su Rete 4, la tensione raggiungerà il suo apice: Leocadia deciderà di rompere il silenzio e confessare a Jana di essere la responsabile della morte di Carmen e di Dolores. Le anticipazioni della soap rivelano che questa sconvolgente ammissione sarà solo l’inizio. Accecata dalla vendetta e determinata a colpire Cruz, Leocadia considererà la giovane un ostacolo da eliminare e si preparerà a compiere un nuovo, terribile gesto: l’omicidio di Jana. La verità sulla morte della ragazza quindi non emergerà subito, poiché Cruz verrà inizialmente incriminata, ma i telespettatori scopriranno ciò che è realmente accaduto mesi dopo, grazie a un flashback di Leocadia.

La morte di Carmen e Dolores: Leocadia confessa gli omicidi

In un momento di tensione crescente, Leocadia deciderà di rompere il silenzio e confessare a Jana di essere la responsabile di due delitti che hanno segnato profondamente la storia della tenuta: la morte di Carmen, prima moglie di Alonso, e quella di Dolores, la madre della stessa Jana. La donna rivelerà di aver agito su ordine di Cruz, convinta che la marchesa l’avrebbe ricompensata con un ruolo di prestigio e una vita agiata. Ma quella promessa non fu mai mantenuta, trasformando l’ambizione di Leocadia in ossessione. Il dialogo tra le due sarà glaciale, con la madre di Angela che svelerà: "Cruz mi deve una vita. Ho ucciso Carmen perché me lo ordinò e, quando seppi del figlio che Alonso avrebbe avuto da Dolores, uccisi di nuovo per lei".

Jana non capirà appieno le parole dell’amica della marchesa, ma quest’ultima proseguirà nella terribile confessione: “Ho creduto a tutto ciò che mi prometteva. E tu, Jana, sei il dono più inaspettato che la vita mi abbia dato.” Una rivelazione che lascerà la moglie di Manuel senza parole e che ribalterà ogni verità creduta fino a quel momento.

Il piano di Leocadia: Jana nel mirino della vendetta

Quando Jana tenterà di fuggire e denunciare quanto appena scoperto, Leocadia rivelerà il suo lato più oscuro. Ormai accecata dal desiderio di vendetta nei confronti di Cruz, la donna confesserà che la giovane rappresenta l’ultimo tassello del suo piano. Per lei, Jana non è soltanto una testimone scomoda, ma un simbolo: la figlia della donna che ha ucciso e la persona che, senza saperlo, le ha permesso di riavvicinarsi al potere.

Il confronto finale sarà tesissimo. La sorella di Curro implorerà Leocadia di lasciarla andare, ma la donna resterà inflessibile, pronunciando parole che non lasceranno scampo: "La tua morte è necessaria. Sarà Cruz a pagare per essa". Sarà proprio un dettaglio lasciato da Leocadia a indirizzare le accuse verso la marchesa: un bottone del suo abito, che la madre di Angela farà trovare tra le mani di Exposito. Un indizio che porterà Cruz a essere incriminata e a finire in carcere, mentre la verità resterà nascosta ancora a lungo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Curro ha confessato di essere il fratello di Jana

Nelle precedenti puntate de La Promessa, trasmesse su Rete 4, Curro è corso a chiamare un medico dopo la sparatoria in cui sua sorella è stata gravemente ferita.

Successivamente, il ragazzo si è recato nelle cucine per informare la servitù delle condizioni di salute di Jana, rivelando a tutti i presenti di essere il fratello della giovane. Intanto, Manuel è rimasto sconvolto per quanto accaduto a sua moglie, mentre Catalina e Martina hanno fatto visita a Exposito, dopo che il dottor Gamarra ha confermato che nessun organo vitale è stato compromesso dal proiettile che l’ha colpita. Nessuno sospetta che sia stata Leocadia a spararea Jana.