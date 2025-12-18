†

Leocadia confessa i suoi crimini a Jana prima di ucciderla

Nelle puntate attualmente in onda in Italia su Rete 4, Manuel ha trovato Jana riversa a terra, dopo essere stata colpita da un colpo di pistola sparato da un misterioso assalitore. La vera identità del responsabile, però, verrà svelata solo tra qualche mese. Nel frattempo, la Guardia Civil accuserà ingiustamente la marchesa, facendola finire dietro le sbarre. Ma il colpo di scena sarà clamoroso: l’assassina è Leocadia. Sarà un flashback a ricostruire il delitto e a mostrare al pubblico gli ultimi istanti di vita di Jana, faccia a faccia con Leocadia.

In quell’occasione, la donna pronuncerà parole inquietanti: "Cruz mi deve una vita. Il mio unico obiettivo è riprendermela". Leocadia chiarirà poi il senso della sua confessione, rivelando di aver ucciso prima Carmen e successivamente Dolores, sempre per obbedire agli ordini di Cruz.

Leocadia spara a Jana per vendicarsi di Cruz

Leocadia confesserà di aver sacrificato la propria vita obbedendo agli ordini di Cruz, che le impose di compiere delitti efferati promettendole in cambio un posto di prestigio nella società. Promesse mai mantenute, anzi tradite, poiché la marchesa arrivò persino a farle del male. La madre di Angela rivelerà a Jana: "Tentò di uccidermi". Inizialmente Exposito penserà che si tratti di deliri di una mente sconvolta, ma Leocadia la correggerà con fermezza: "Non sono mai stata più lucida".

A quel punto aggiungerà: "Sei il dono più inaspettato che la vita mi abbia dato". Jana non riuscirà a cogliere appieno il senso di quelle parole, che diventeranno chiare solo con la successiva rivelazione: "Sei la mia vendetta contro Cruz". Sarà allora che Leocadia compirà l’omicidio di Jana, con l’intento preciso di far ricadere la colpa sulla marchesa. È stata infatti lei a consegnare a Exposito il bottone ritrovato sul corpo della ragazza, elemento destinato a incastrare Cruz.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria disperata per Jana

Nelle precedenti puntate de La Promessa, trasmesse su Rete 4, Jana è stata gravemente ferita da un colpo di arma da fuoco. Manuel, disperato per le sorti della moglie, ha cercato conforto in Maria, sconvolta a sua volta per quanto accaduto alla sua migliore amica.

Nel frattempo, Maria ha implorato Samuel di non lasciare la tenuta e di restarle accanto per sostenerla in questo momento difficile. Parallelamente, il dottor Gamarra ha rivelato che il bambino che Jana portava in grembo non è sopravvissuto; tuttavia, per la giovane c’è stata una speranza, poiché il medico ha confermato che nessun organo vitale è stato colpito dal proiettile.