Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, è stata ricoverata per un nuovo intervento all’occhio destro alla fine del 2025. In un video su Instagram, si mostra in un letto d’ospedale con l’occhio bendato, indossando una maglia blu, e commenta con ironia: “Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno”. Ringrazia poi il medico Andrea Cusumano, che la segue da mesi. Già a novembre era stata sottoposta a un intervento simile. Mara Venier soffre di maculopatia e nel 2024 aveva affrontato cinque interventi, in seguito a “una improvvisa emorragia alla retina dell’occhio destro”, come ha raccontato.

Il ricovero, avvenuto a fine dicembre 2025, segue un anno difficile: a novembre la conduttrice aveva anticipato in diretta a Domenica In di doversi operare, spiegando: “Oggi è un po’ difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l’intervento. Chiedo scusa se perderò dei colpi, a volte non riesco a vedere”.

Maculopatia: la malattia e il percorso terapeutico

La maculopatia di cui soffre la conduttrice è una patologia degenerativa della macula che compromette la visione centrale. In un’intervista, Venier ha raccontato che il problema è nato da un’emorragia improvvisa alla retina dell’occhio destro, che in pochi giorni aveva causato una perdita significativa della vista.

Grazie all’intervento del professor Cusumano, la situazione è migliorata, anche se la visione resta offuscata. Questo percorso ha comportato vari interventi e il ricovero di fine dicembre rappresenta un ulteriore passaggio clinico.

Il rapporto con il pubblico attraverso i social

Mara Venier ha scelto di condividere questo momento con i suoi follower su Instagram. Nel video, con tono misurato, afferma: “Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno”. Un gesto che conferma il suo stile autentico nel raccontare anche le difficoltà personali. Ringraziando il professor Cusumano “che la sta seguendo ormai da mesi”, sottolinea l’importanza del supporto ricevuto durante questo periodo.