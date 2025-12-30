Mediaset ha descritto il 2025 come un anno da “leader in tv, radio e digitale”, forte dei risultati Auditel e del suo ecosistema crossmediale, come indicato in una nota diffusa da Cologno Monzese il 30 dicembre 2025.

Sul target commerciale, considerato cruciale dagli investitori pubblicitari, Mediaset ha conseguito una media del 40,2% di share, superando il servizio pubblico (Rai) di oltre dieci punti (Rai al 30,3%). Per il terzo anno consecutivo, il gruppo si conferma leader anche nel totale pubblico televisivo, con uno share medio del 37,5%, contro il 35,8% della Rai.

Performance di piattaforme e numeri chiave

La nota ha evidenziato come RadioMediaset si confermi ai vertici della radiofonia nazionale, mentre l’area digitale ha totalizzato oltre dieci miliardi di video visti, consolidando la strategia crossmediale del gruppo.

L'espansione internazionale di MFE

Questi risultati si inseriscono nella trasformazione di Mediaset in MediaForEurope (MFE), un gruppo che ha esteso la propria presenza in sei paesi – Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo – raddoppiando il bacino potenziale da circa 110 milioni a oltre 220 milioni di individui, con più di 13.033 collaboratori, ricavi superiori a 7 miliardi di euro e un risultato operativo di 729 milioni di euro.

Nel 2025, il gruppo ha registrato 10 miliardi e 58 milioni di video visti, con un incremento del 6,3% rispetto all’anno precedente, e un tempo di fruizione sulle piattaforme digitali superiore a 984 milioni di ore (+12,5%), superando Rai e Sky. Anche RadioMediaset ha confermato il primato nella radiofonia con 1,4 milioni di ascoltatori nel quarto d’ora medio, davanti a Gedi (887mila), Rtl (717mila) e Rds (679mila).

Questi dati sono stati presentati da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo, che ha definito il 2025 “straordinario”, frutto di una strategia basata su prodotto, crossmedialità e sviluppo internazionale.