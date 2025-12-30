Ceyda scoprirà che Arif ha venduto la macchina per pagare i suoi debiti nella puntata de La forza di una donna di sabato 3 gennaio: per lei sarà una sorpresa davvero commovente.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif dirà a Ceyda di essere stato lui a ripagare il negozio che lei aveva distrutto tempo fa per Yeliz. Yusuf sarà furioso con suo figlio, ma per Ceyda sarà una grande manifestazione d'affetto e di amicizia.

Pace fatta a La forza di una donna per Ceyda e Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda riabbraccerà Bahar e farà pace con lei dopo giorni di freddezza.

Le due amiche finalmente torneranno unite come un tempo e dopo aver preso un caffè e chiacchierato del più e del meno, faranno un pezzo di strada insieme. Bahar confiderà a Ceyda che se Sarp non fosse tornato lei sarebbe felice con Arif e certamente lo sarebbero anche i suoi figli. La donna, a quel punto, chiederà alla sua amica di dare una possibilità al barista, ma Bahar rifiuterà. "Doruk e Nisan sono troppo legati a Sarp, non mi perdonerebbero", dirà rassegnata. Quando starà per salutare la sua amica, Bahar racconterà a Ceyda una curiosità di qualche giorno prima. La donna spiegherà di aver incontrato la proprietaria del negozio in cui lavorava Yeliz che le ha dato le condoglianze per la sua morte.

Bahar racconterà che ha ringraziato la donna per non aver denunciato Ceyda per averle distrutto il negozio e la sua risposta l'ha lasciata senza parole. "Mi ha detto che il debito è stato pagato", spiegherà Bahar a Ceyda, "Ma come hai fatto a procurarti tutto quel denaro?". La ex cantante assicurerà a Bahar di non aver pagato nessun debito e quando tornerà a casa continuerà a pensare a questo strano episodio.

La splendida sorpresa per Ceyda

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 3 gennaio, Ceyda andrà da Arif a raccontargli quello che le ha appena detto Bahar. "La proprietaria del negozio ha detto che ho pagato tutti i debiti", dirà perplessa ad Arif che ammetterà di aver pensato lui a tutto.

"Me li ridarai", dirà alla sua amica che si sentirà per la prima volta importante per qualcuno. "Ma come hai fatto?" chiederà ancora Ceyda ad Arif. A questa domanda risponderà Yusuf, piuttosto arrabbiato: "Ha venduto la sua macchina", le dirà, "Mi chiedevo cosa avesse fatto con il ricavato". Ceyda sarà grata al suo amico e tornerà a casa con un sorriso carico di speranza.

La rabbia di Ceyda dopo la morte di Yeliz

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, subito dopo la morte di Yeliz, il proprietario del negozio in cui lavorava ha chiamato ad Arif. Non sapendo che fine avesse fatto la commessa, l'uomo ha ipotizzato che Yeliz fosse scappata con l'anticipo dello stipendio che le aveva appena dato.

Quando Ceyda ha saputo delle false accuse è andata su tutte le furie e si è recata al negozio per distruggerlo senza pensare alle conseguenze. A distanza di qualche settimana, Yusuf si è accorto che Arif non aveva più la macchina. La reazione dell'uomo è stata furiosa, ma lui si è limitato a dirgli che l'aveva venduta e che non doveva rendere conto a lui delle sue scelte. Adesso è chiaro il motivo per cui Arif ha rinunciato alla sua amata auto: aiutare Ceyda.