Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un arrivo inaspettato tra due protagonisti e un ritorno alle origini per un altro personaggio. Nella puntata in onda martedì 9 dicembre alle 20:50 su Rai 3, Eduardo si avvicinerà a Stella , trovando ogni pretesto in casa per litigare con Clara. Nel frattempo, Filippo accetterà la proposta di Chiara e tornerà a lavorare ai Cantieri Flegrei Palladini. Ci sarà spazio anche per le delicate vicende di Jimmy, vittima di bullismo. Niko e Manuela scopriranno infatti che Matteo continua a tormentarlo.

Eduardo cerca lo scontro con Clara per correre da Stella

Eduardo sarà sempre più insoddisfatto e sofferente, e la mancanza di un lavoro rappresenterà per lui una fonte di grande frustrazione. In casa la situazione diventerà presto insostenibile: il rapporto con Clara verrà compromesso dai continui litigi. Le anticipazioni della soap rivelano che sarà proprio Eduardo a cercare ogni pretesto per discutere con la moglie, così da avere una scusa per allontanarsi e correre da Stella. Il legame tra Sabbiese e la ragazza si farà via via più intenso, generando un'inevitabile distanza tra lui e Clara.

Filippo torna a lavorare ai Cantieri Flegrei Palladini

Nel frattempo, proseguirà la trama legata alle vicende dei Cantieri Flegrei Palladini, caratterizzata dai continui scontri al vertice tra i soci.

Filippo lascerà intendere a suo padre Roberto e a Marina Giordano di non voler essere coinvolto nelle delicate questioni di affari. Tuttavia, per lui arriverà una svolta inaspettata: accetterà infatti la proposta di Chiara Petrone di rappresentarla all'interno dell'azienda navale. In questo modo, Sartori diventerà a tutti gli effetti il ​​controllore di Gennaro Gagliotti. Elena, invece, si troverà tra due fuochi: da un lato sua figlia Alice , delusa dopo che la nonna ha sfruttato la fragilità di Vinicio per raggiungere i propri obiettivi; dall'altro sua madre Marina, convinta di non aver agito in malafede. Elena cercherà dunque di mediare in questa delicata vicenda. Nel frattempo Jimmy continuerà ad essere vittima di bullismo da parte di Matteo, e Niko e Manuela scopriranno che il ragazzino tormenta Jimmy fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alice ha scoperto che Marina ha screditato Vinicio

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, trasmessa su Rai 3, Alice ha intercettato una telefonata tra Gennaro e Vinicio. In quell'occasione, Gagliotti ha rivelato al fratello che Marina e Roberto avevano sfruttato la sua dipendenza dalle sostanze per screditarlo agli occhi di Chiara Petrone. Messa al corrente della situazione dal suo fidanzato, Alice è tornata a casa furiosa e ha affrontato la nonna Marina. La ragazza le ha urlato contro tutta la sua rabbia, accusandola di aver colpito un giovane fragile che, per di più, si era schierato dalla loro parte rivelando un segreto importante: il fatto che Gennaro aveva recuperato la vista.