Eduardo troverà un pretesto per rivedere Stella nelle puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 dicembre e litigherà sempre più spesso con Clara.

Le anticipazioni rivelano che l'uomo non riuscirà a dimenticare i momenti passati con Stella. Nel frattempo, a Palazzo Palladini bisognerà scegliere chi sarà il nuovo portiere e questo potrebbe coinvolgere anche Guido e Mariella. Infine, Jimmy sarà nel mirino dei bulli a scuola e per lui si preannuncia un periodo molto difficile.

A Palazzo Palladini si dovrà scegliere il nuovo portiere

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Eduardo sarà in piena crisi.

Dopo aver tradito Clara, tornerà a casa da lei e non sarà affatto sereno. La donna penserà che il problema di Eduardo sia l'incertezza sul futuro lavorativo e gli farà un discorso molto dolce sul loro amore. Clara lo rassicurerà: supereranno ogni problema e l'atmosfera familiare sembrerà far bene a Eduardo, ma questo durerà molto poco. Presto, l'uomo tornerà a pensare a Stella e ogni pretesto sarà buono per discutere con Clara per uscire e andare da lei. Il comportamento di Eduardo insinuerà dei dubbi in Rosa, che ne parlerà con Damiano. Quest'ultimo tranquillizzerà la donna, ma in realtà non sarà così sicuro del suo amico. Eduardo, inoltre, si riappacificherà con Clara per l'ennesima volta, ma la presenza di Stella sembrerà ormai una certezza nella sua vita.

Al centro delle trame ci sarà anche la riunione di condominio in cui si decreterà il sostituto di Raffaele che prenderà il posto da portiere di Palazzo Palladini. La scelta coinvolgerà inevitabilmente anche Guido e Mariella, che di fatto abitano nella casa che dovrebbe essere destinata al portiere.

Pessimo momento per Jimmy nel mirino dei bulli

Nelle puntate di Un posto al sole in onda dall'8 al 12 dicembre, i riflettori saranno puntati anche su Jimmy. Per il ragazzino sarà un periodo molto difficile, perché, oltre ad aver litigato con Camillo, dovrà sopportare il bullismo di Matteo. Quest'ultimo sarà sempre più agguerrito contro Jimmy, tanto che si divertirà a deriderlo con i suoi amici nella chat di gruppo della classe.

Il figlio di Niko non riuscirà a confidarsi con nessuno e quando riceverà un invito da Matteo penserà di poter risolvere da solo la situazione. Il piccolo bullo chiederà a Jimmy di giocare a pallone nel giardino del palazzo e lui non saprà dirgli di no. Il risultato sarà disastroso: le rose saranno distrutte contrariamente a quanto Jimmy aveva promesso a Raffaele. Niko punirà severamente suo figlio che si sentirà ancora più triste. Manuela capirà al volo la situazione e come sempre si rivelerà preziosa per Jimmy.

Eduardo e Clara: nuova rottura a Un posto al sole?

Le cose tra Eduardo e Clara andavano a gonfie vele fino a poco tempo fa, ma il ritorno a Napoli ha cambiato un po' di cose. Sabbiese ha iniziato a essere sempre più nervoso perché ha capito che nella sua città non c'è posto per lui.

Considerato come un traditore da chi prima lo rispettava e come un delinquente da chi non lo conosce, Eduardo non vede una via d'uscita. Sabbiese ha provato a cercare lavoro, ma nessuno gli ha dato una possibilità e questo lo ha mandato in crisi. Per Clara non è facile stare accanto a suo marito, anche se ha fatto di tutto per non fargli pesare questa situazione. La coppia, però, adesso sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Nella puntata di Un posto al sole di venerdì 5 dicembre, infatti, Eduardo è andato a trovare Stella e tra i due è scoppiata la passione. A quanto pare non si tratta di un momento di debolezza: Stella ha risvegliato in Sabbiese qualcosa che gli mancava.