Negli episodi di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 15 al 19 dicembre, Okoro non racconterà la verità davanti ai magistrati e Gennaro sarà scagionato da tutte le accuse. Intanto Eugenio e Viola decideranno di riprovare a dare un futuro alla loro storia d'amore.

Eduardo, invece, sarà sempre più intimo con Stella, mentre Rossella sarà dispiaciuta per Riccardo che non è stato nominato come nuovo primario.

Eugenio e Viola decidono di riprovare a tornare insieme

Gennaro sarà preoccupato a causa dell'arresto di Okoro e farà di tutto pur di non rischiare il carcere.

Roberto e Marina, invece, spereranno che con la sua testimonianza Gagliotti possa essere incriminato. Intanto Guido e Mariella rischieranno seriamente di perdere la loro abitazione, ma Raffaele parlerà con Otello e gli chiederà di convincere Rosa ad accettare il ruolo di portiera di Palazzo Palladini. Picariello alla fine darà il proprio assenso.

Nel frattempo Bice porterà avanti il suo piano con Cotugno, nonostante l'uomo è conosciuto da tutti per essere un tipo particolarmente legato al denaro.

In tutto questo, Rosa e Damiano parteciperanno alla recita di Natale di Manuel e si mostreranno molto uniti, mentre Viola ed Eugenio parleranno delle ultime settimane passate insieme e decideranno di riprovare a essere una coppia.

Bice ottiene i soldi da Cotugno

Okoro sarà angosciato all'idea che Agata gli ha fatto una sorta di maledizione e di fronte ai magistrati si rifiuterà di raccontare la verità, ma in questo modo consentirà a Gennaro di essere scagionato da tutte le accuse. Roberto e Marina saranno delusi, in quanto comprenderanno che l'imprenditore rimarrà alla guida dei cantieri navali. Anche Michele non sarà per nulla contento per l'evolversi della vicenda.

Intanto Viola racconterà ad Ornella che lei e Nicotera hanno deciso di fare un tentativo per tornare insieme.

Nel frattempo Bice otterrà i soldi da Cotugno e potrà contrattare con Troncone, nella speranza di riavere indietro i soldi che gli ha sottratto. In tutto questo, Rosa proverà in tutti i modi a far riavvicinare Eduardo e Clara, mentre il rapporto tra Sabbiese e Stella si farà sempre più intimo.

La donna però nasconderà un segreto. Raffaele, invece, sarà alle prese con i preparativi del Natale.

Intanto Riccardo risulterà essere uno dei favoriti come nuovo primario, ma alla fine sarà scelto un altro e Rossella sarà dispiaciuta per lui.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Eduardo si è allontanato sempre di più da Clara a causa di Stella, anche se un discorso sulla loro storia d'amore l'ha fatto riavvicinare alla sua famiglia. Inoltre Jimmy è stato bullizzato dai suoi compagni di classe e Manuela gli ha consigliato di uscire dalla chat whatsapp.

Elena ha cercato di convincere Alice a perdonare i suoi nonni in merito al comportamento avuto con Vinicio, mentre Gennaro ha tentato di far diventare Filippo un suo alleato.