Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 dal 15 al 19 dicembre, Adelaide farà recapitare un biglietto preoccupante a Marcello nel quale lo inviterà a raggiungerla al più presto a St. Moritz. Barbieri, nonostante il parere contrario di Matteo, alla fine deciderà di andare comunque.

Mario, intanto, darà l'anello a Caterina e le farà la proposta di matrimonio ufficiale, mentre Umberto soffre per l'assenza della contessa.

Delia e Concetta aiutano Botteri con Teo

Roberto, dopo avere appreso la proposta di matrimonio fatta da Mario a Caterina, deciderà di non intromettersi più nella vita del suo ex fidanzato.

Intanto Caterina cercando nel corredo della madre rinverrà un nastro magnetico e lo farà ascoltare a Landi, il quale sfrutterà l'occasione per lanciare una nuova iniziativa in vista del Natale. Delia e Concetta, invece, aiuteranno Botteri a risolvere un problema con il figlio Teo.

Nel frattempo Agata troverà in una rivista un annuncio di lavoro riguardante aspiranti restauratori e riferirà a Mimmo la volontà di prenderne parte. In tutto questo, Irene avrà un invito da parte di Cesare, mentre Adelaide fingerà di avere dimenticato quanto successo nelle ultime settimane e riammetterà Marcello al circolo.

Ettore, invece, si confronterà con Matteo dopo l'accusa che gli è stata mossa davanti ad Odile di avere rubato la foto.

Matteo esorta Marcello a non andare a St. Moritz

Adelaide inviterà Matteo al circolo per la festa natalizia, ma nello stesso tempo annuncerà che non ne prenderà parte in quanto andrà a St. Moritz con Italo. In seguito la contessa farà recapitare un biglietto a Barbieri, nel quale lo inviterà a raggiungerla al più presto. Portelli esorterà il fratellastro a non andare, ma Marcello temerà che Adelaide possa compiere qualche gesto avventato ed andrà da lei. Irene, invece, sarà pronta a trascorrere il Natale sulla neve insieme a Cesare.

Nel frattempo Roberto predisporrà una sala di registrazione in sartoria affinché le Veneri possano incidere delle fiabe. Mario approfitterà del momento in cui toccherà a Caterina per chiederle di essere sua moglie.

Anita, invece, si occuperà della copertina del disco della fiabe e si farà aiutare da Teo ed in questo modo in due capiranno di avere molte cose in comune.

Intanto Umberto sarà triste per l'assenza di Adelaide ed Enrico lo incoraggerà a pensare al suo futuro.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Odile si è sentita in colpa dopo che la madre Adelaide ha tentato di togliersi la vita. Inoltre Mario ha baciato Caterina davanti a tutti in galleria e le esposto la volontà di sposarla.

Ettore, invece, ha fatto in modo che Matteo non sapesse la verità in merito alla foto sottratta nel suo studio, mentre Greta è riuscita ad avere un poco fiducia da parte di Umberto.