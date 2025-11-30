Lunedì 1° dicembre inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne e i telespettatori assisteranno a diversi colpi di scena. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Gemma Galgani proverà a dimenticare Mario Lenti uscendo a cena con alcuni cavalieri, ma Tina Cipollari metterà in discussione le ultime decisioni della dama. Agnese De Pasquale, invece, lascerà il programma insieme a Roberto Priolo tra baci, lacrime e dichiarazioni d'amore.

Gemma volta pagina con nuovi corteggiatori

Dal 1° al 5 dicembre andranno in onda puntate di Uomini e donne che sono state registrate circa due settimane fa e delle quali sono già disponibili tutte le anticipazioni.

A partire da lunedì prossimo, dunque, i fan assisteranno ai tentativi di Gemma di ripartire dopo la cocente delusione che ha provato per i "no" di Mario: la dama accetterà di conoscere meglio alcuni signori, la maggior parte più giovani di lei e pronti a tutti pur di conquistarla.

Tina, però, non crederà all'interesse di Galgani per questi nuovi corteggiatori, anzi la attaccherà in diverse occasioni sostenendo che il suo cuore batterebbe ancora per l'imprenditore pugliese che ha frequentato all'inizio della stagione.

Nuova coppia nel trono Over

La prossima settimana andrà in onda un momento che i fan di Uomini e donne aspettano di vedere da molto tempo: il fidanzamento tra Agnese e Roberto.

Dopo una piccola incomprensione (una segnalazione su un presunto incontro tra lui e un'ex protagonista del trono Over fuori dallo studio), la dama e il cavaliere lasceranno il programma mano nella mano.

La nuova coppia emozionerà tutti, dagli opinionisti agli altri componenti del parterre che applaudiranno e gioiranno per questo lieto fine.

Roberta e Alessandro ospiti in studio

Sempre nelle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse dal 1° al 5 dicembre, Maria De Filippi riabbraccerà due storici protagonisti del trono Over. Alessandro e Roberta torneranno in studio per raccontare come procede la loro storia d'amore (a febbraio festeggeranno due anni insieme), poi lui sorprenderà la compagna regalandole le chiavi della casa dove dovrebbero andare a convivere a breve.

Sul fronte giovani, Sara bacerà per la terza volta Jakub e continuerà a mettere in discussione Marco definendolo infantile e immaturo.

La tronista di Roma, inoltre, si lascerà andare alle effusioni anche con Thomas, ma nella puntata successiva lo eliminerà dicendo di non volerlo illudere.

Ciro farà le sue prime esterne con due ragazze e si troverà benissimo, mentre Flavio sarà costretto a rincorrere prima Nicole e poi Martina fuori dallo studio.