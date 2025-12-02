Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà affrontato un tema delicato e quanto mai attuale come il bullismo adolescenziale, con Jimmy al centro della vicenda. Dopo la rottura con Camillo, il giovane Poggi diventerà un bersaglio facile per Matteo e il suo gruppo, ritrovandosi solo e alla disperata ricerca di accettazione.

Nel frattempo, Viola ed Eugenio vivranno un momento di inaspettata vicinanza, mentre Clara tenterà di riconquistare Eduardo. Infine, l’arrivo di Filippo ai Cantieri spingerà Gennaro ad agire con astuzia per non perdere terreno.

Jimmy nella trappola del bullismo: l'illusione di un'amicizia che non esiste

La vita di Jimmy si farà sempre più complicata. Dopo la rottura con Camillo, il ragazzino si ritroverà solo e vulnerabile, un bersaglio perfetto per Matteo e il suo gruppo. Le prese in giro non si fermeranno ai corridoi della scuola ma invaderanno anche la chat di classe, dove foto umilianti di Jimmy e del suo ex amico circoleranno senza pietà.

Il piccolo Poggi non riuscirà a difendersi e finirà per aggrapparsi a qualsiasi spiraglio di accettazione. Quando Matteo gli proporrà una partita a pallone nel cortile di Palazzo Palladini, Jimmy accetterà nonostante sappia che quei ragazzi non sono ben visti, soprattutto da Raffaele.

Il portiere infatti riconoscerà immediatamente il giovane bullo responsabile del falso video contro Viola e cercherà di allontanarli. Ma Jimmy insisterà, convinto che stavolta andrà tutto bene, purtroppo però si sbaglierà di grosso.

Il consiglio di zia Manuela cambierà tutto per il giovane Poggi

La partita si concluderà nel peggiore dei modi. Le rose del cortile verranno distrutte e Jimmy dovrà fare i conti con la punizione del padre e con un umore a pezzi. Niko e Manuela nel frattempo scopriranno che il bullismo ai danni di Jimmy va avanti dall'inizio dell'anno scolastico.

In seguito sarà proprio zia Manu a trovare le parole giuste per il nipote. Con dolcezza gli racconterà di aver vissuto situazioni simili da bambina, creando un ponte di comprensione che nessun altro era riuscito a costruire.

Il suo consiglio sarà chiaro e diretto: abbandonare quella chat tossica, tagliare i fili che lo tengono legato a chi vuole solo ferirlo. Jimmy ascolterà e rifletterà se fare o meno questo passo.

Il resto delle trame di Un posto al sole dall'8 al 12 dicembre: Viola si riavvicina ad Eugenio, Rosa si pente della sua scelta

Una cena a casa Bruni finirà per riavvicinare Viola ed Eugenio, risvegliando in loro sentimenti che sembravano ormai sopiti.

Eduardo si avvicinerà sempre più a Stella, ma un discorso carico d’amore da parte di Clara potrebbe spingerlo a riavvicinarsi alla sua famiglia.

Rosa si renderà conto di aver commesso un errore rinunciando all’incarico di portiere di Palazzo Palladini, che potrebbe presto andare a qualcun altro.

L’arrivo di Filippo ai Cantieri metterà Gennaro in allerta. Consapevole che gli equilibri potrebbero cambiare, agirà con astuzia per conquistare la fiducia del nuovo arrivato e portarlo dalla sua parte prima che sia troppo tardi.

Alice e Vinicio sembreranno determinati a lasciare Napoli per sempre, e questa decisione getterà Elena in crisi.