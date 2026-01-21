Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha denunciato una truffa subita a Melbourne, dove si trova per assistere agli Australian Open. Il giovane ha raccontato di aver ordinato cibo tramite Uber Eats: l’app indicava la consegna come avvenuta, ma alla reception dell’hotel non risultava nessun pacco. Dopo aver contattato il servizio clienti, gli è stata inviata una foto come prova di avvenuta consegna.

La ricostruzione della presunta truffa

Insospettito, Achille ha chiesto alla sicurezza dell’hotel di visionare le telecamere.

Le immagini hanno mostrato che l’addetta alla consegna aveva fotografato il pacco davanti all’hotel per poi rimetterlo in auto. Il giovane ha fatto notare come l’auto avesse un valore superiore a 50.000 euro, aggiungendo che, se l’azione fosse stata compiuta con altre intenzioni, sarebbe stato comprensibile, ma così non è stato.

Interrogativi sui servizi di consegna

La vicenda solleva interrogativi sul funzionamento dei servizi di consegna e sulle responsabilità dei corrieri, specialmente nelle strutture ricettive. Al momento, non ci sono conferme indipendenti dell'accaduto.

Il contesto e le reazioni

Il soggiorno a Melbourne per seguire gli Australian Open unisce passione sportiva e viaggio. L’episodio, condiviso sui social media, ha attirato l’attenzione per la sua particolarità e per il modo diretto in cui è stato raccontato.

Al momento, non ci sono riscontri da parte di Uber Eats o dell’hotel.

Achille Costacurta ha scelto di rendere pubblica la sua esperienza, aprendo una riflessione sulla sicurezza delle consegne a domicilio anche in contesti internazionali.