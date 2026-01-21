Giovedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Striscia la Notizia – La voce della presenza, con un ospite d’eccezione: Alessandro Del Piero. Il campione del mondo torna in tv nei panni inediti di “Capitan Alex”, un supereroe caratterizzato da un cuore sportivo e un’anima ironica, riconoscibile dalla X sul petto, segno distintivo e arma simbolica contro ingiustizie e disservizi. Al suo fianco, un alleato speciale: il suo passero, stavolta in versione extra large.

Il personaggio di Capitan Alex interviene nelle situazioni quotidiane più banali: un’interferenza nel quartiere o un cancello elettronico difettoso?

Con una potente e precisa pallonata risolve il problema a modo suo.

Del Piero a Striscia la Notizia

Striscia la Notizia – La voce della presenza riparte giovedì 22 gennaio su Canale 5 con un format che promette leggerezza e satira. Del Piero offre a Striscia un contributo inedito: interpreta un supereroe ironico che sa agire con forza e fantasia. Ezio Greggio, uno dei conduttori storici insieme a Enzo Iacchetti, commenta con tono scherzoso: “Si lancerà contro tutti i mali del mondo a… pallonate!”.