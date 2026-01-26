Oggi, 26 gennaio, i fan di Amici hanno scoperto la decisione di Valentina sul suo futuro nella scuola. Dopo aver passato una settimana con la famiglia, la ragazza è rientrata nella casetta e ha annunciato che continuerà il percorso perché ha capito che cantare è la cose che le piace di più fare. La giovane è stata accolta con entusiasmo sia dai compagni di classe che dal suo professore Rudy Zerbi.

La scelta di Valentina sul futuro ad Amici

Per giorni i fan di Amici si sono chiesti perché Valentina era assente nell'ultima puntata, e in queste ore hanno ricevuto una risposta.

L'allieva si è presa tutto il tempo che aveva a disposizione per decidere se riprendere l'avventura oppure se interromperla definitivamente.

Il daytime che è andato in onda il 26 gennaio, dunque è cominciato con il ritorno della cantante nella casetta: gli altri titolari hanno accolto con gioia la compagna di classe e si sono emozionati quando lei ha letto una lettera che ha scritto per tutti loro.

"Ho capito che cantare è la cosa che mi piace di più fare, quindi rimango e voglio arrivare fino in fondo", ha detto la giovane tra risate e commozione.

Valentina torna nella scuola di #Amici25 e condivide con i compagni delle parole che ha scritto pic.twitter.com/eNbZcQaDw9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 26, 2026

La reazione del professor Zerbi

Mentre disfaceva la sua valigia nella casetta, Valentina è stata raggiunta al telefono da Rudy Zerbi: i due hanno chiacchierato in collegamento e il professore si è detto felicissimo del ritorno di una delle punte di diamante della sua squadra.

"Sono contento che hai deciso di tornare, voglio vederti sempre così convinta e sorridente", ha concluso il docente di Amici prima di congedare la sua alunna.

Il parere dei fan sui social

Il ritorno di Valentina ha reso felici i fan del programma, soprattutto quelli che l'hanno sempre considerata uno dei talenti più forti di quest'edizione di Amici.

"Lei è troppo brava", "Menomale che è tornata", "Si merita la vittoria", "Contenta del suo rientro", "Bentornata Valentina", "Lei è davvero speciale", "Che amore", "Lei è rientrata e ha trovato un sacco di gente nuova", si legge su X il 26 gennaio.

In rete, però, c'è anche chi si è lamentato dell'opportunità che è stata data alla ragazza: "Per me non è corretto nei confronti degli altri, lei è stata una settimana a casa, si è riposata e poi è tornata fresca fresca".