Oggi, 25 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Amici e i fan non hanno potuto non notare l'assenza di Valentina tra i banchi. Maria De Filippi e i professori non hanno fatto neppure un accenno alla cantante o al perché non era in studio, come se non avessero voluto toccare un argomento ancora piuttosto delicato. Giorni fa la ragazza è tornata a casa per riflettere sul suo futuro nella scuola, e da quel momento non si è saputo più nulla di lei.

Valentina dà forfait dopo una settimana a casa

Lo speciale di Amici che è andato in onda il 25 gennaio ha proposto al pubblico nuove gare, esibizioni intense e neanche un momento di tensione tra i professori.

A colpire i telespettatori, però, è stata soprattutto l'assenza in studio di un'allieva che pochi giorni fa ha avuto una crisi che ha spinto Maria De Filippi a farle una proposta inedita per il programma.

Valentina non ha partecipato alla puntata che è stata trasmessa in tv questa domenica, e né la presentatrice né gli insegnanti hanno accennato alla sua situazione.

La giovane ha trascorso una settimana a casa (dove è tornata dopo la penultima registrazione) e lì ha riflettuto sul suo futuro nella scuola, ovvero se proseguire l'avventura oppure se interromperla perché non si sente a proprio agio come all'inizio.

Le domande degli spettatori di Amici

Sui social in tanti si sono interrogati sull'assenza di Valentina, ma soprattutto sul motivo per il quale non è stata menzionata da neanche uno dei presenti.

"Ma Valentina ha già cantato?", "Per me l'hanno silurata, per questo non dicono niente", "Ma che fine ha fatto?", "Mi manca Valentina", "Quindi è uscita e non tornerà? Spiegateci", "Senza di lei non si piò fare quest'edizione di Amici", "Non capisco se è andata via definitivamente o se tornerà", "Che vergogna ignorarla così", si legge su X il 25 gennaio.

Attesa per i prossimi daytime

Della situazione di Valentina si potrebbe parlare nei daytime che andranno in onda a partire da lunedì 26 gennaio, anche perché i fan pretendono di sapere cos'è successo dopo che la ragazza è tornata a casa.

La cantante è uscita dalla casetta più di una settimana fa, ma nessuno ha notato suoi movimenti social che potrebbero spoilerare l'addio definitivo al programma.