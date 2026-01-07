Lo speciale “Affari Tuoi – Lotteria Italia”, condotto da Stefano De Martino e trasmesso su Rai 1, ha riscosso un notevole successo nella prima serata di martedì 6 gennaio, totalizzando 5.810.000 spettatori e il 35,9% di share. Nella fascia di access prime time, in onda dalle 20:42 alle 21:50 circa, il programma ha ottenuto 5.622.000 spettatori con il 27,6%, superando “La Ruota della Fortuna” su Canale 5, che ha registrato 4.922.000 spettatori e il 24,2% di share.

Ascolti TV: la sfida tra i programmi

Sempre in prima serata, su Canale 5 il film “Barbie” di Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling, ha raggiunto 1.367.000 spettatori e il 9,1% di share.

Su Rete 4 “Il piccolo Lord” ha ottenuto 1.042.000 spettatori (6%), mentre su Italia 1 “Il grande giorno” con Aldo, Giovanni e Giacomo ha raccolto 1.089.000 spettatori (5,9%). Su Rai 2 “Genitori in trappola” ha totalizzato 794.000 spettatori (4,5%), su Rai 3 “The Land of Dreams” 358.000 spettatori (1,9%), su La7 “Serendipity – Quando l’amore è magia” 539.000 spettatori (2,9%), su Tv8 “Un Natale da favola” 310.000 spettatori (1,7%) e su Nove “Attacco al potere 2” 292.000 spettatori (1,7%).

Il dominio di Affari Tuoi

Lo speciale di Affari Tuoi ha dominato la serata, confermando la popolarità del format durante l’Epifania. Il confronto con le altre reti evidenzia un notevole divario: il film “Barbie”, pur essendo un titolo di successo, ha ottenuto meno di un terzo degli ascolti del game show. Anche gli altri programmi hanno fatto registrare risultati inferiori, con share compresi tra l’1,7% e il 6%.