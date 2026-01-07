A quasi un mese di distanza dalla fine del Grande Fratello, la tensione tra i fan di alcuni concorrenti è ancora alle stelle. Nelle ultime ore, ad esempio, sui social c'è stato un accesissimo battibecco tra i supporters dei Jonita e quelli dei Rashmer: si dice che alcune persone che sostengono Jonas e Anita avrebbero preso in giro Omer per la dedica un po' particolare che ha fatto a Rasha su Instagram, e questo avrebbe dato il via ad un litigio virtuale molto serrato.

Scintille tra i supporters di Jonas e Omer

L'altro giorno Omer ha dedicato a Rasha parole un po' stravaganti ("Che bellezza abbondonante su un letto profumato"), un commento che ha divertito i fan della coppia ma che ha anche alimentato le critiche da parte di chi non li apprezza.

Tra i sostenitori dei Jonita, in particolare, più di qualcuno si sarebbe esposto per punzecchiare Omer sulla frase poco romantica che avrebbe rivolto alla fidanzata, e queste prese in giro avrebbero dato il via ad un accesissimo scontro tra i fandom più numerosi dell'edizione 2025 del Grande Fratello.

Chi supporta i Rashmer, infatti, ha risposto a tono alle frecciatine nei confronti dei loro beniamini: questa lite virtuale è andata avanti a lungo e si è conclusa senza un accordo di pace tra i due gruppi.

Scontro tra i fandom del Grande Fratello

I fan dei Rashmer si sono lamentati del comportamento di alcuni Jonita e lo hanno fatto con messaggi piuttosto duri che hanno pubblicato sui social in questi giorni.

"Ma loro che prendono in giro Omer per il commento sotto il post di Rasha, si rendono conto che tifano per uno che schifa la propria fidanzata e dice cose cringe in diretta?", "Jonas è un bimbo viziato e anche Anita si imbarazza per lui", "Ma come fanno a sapere del commento di Omer se non lo seguono?", "Il problema è la sua antipatia, non so come faccia Anita a sopportarlo", "Non è cambiato nulla rispetto a quando erano nella casa", "Un vuoto a perdere", "Dovreste crescere", "Ma perché non pensate a quanto è falsa Rasha?", "Viva Omer, Jonas è solo un poveraccio", questa è solo una parte del botta e risposta tra i fandom delle coppie dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Le relazioni lontano dalle telecamere

Mentre i loro fan discutono a distanza, Anita e Jonas da un lato e Omer e Rasha dall'altro continuano a viversi.

I Jonita hanno trascorso circa dieci giorni insieme, poi si sono allontanati a causa di impegni di lavoro in città diverse; i Rashmer, invece, hanno passato qualche giorno di relax in montagna e hanno anche festeggiato il 33° compleanno dell'amatissima ex concorrente del Grande Fratello.

A quasi un mese dalla fine del reality, entrambe le relazioni che sono nate all'interno della casa vanno avanti felicemente lontano dai riflettori.