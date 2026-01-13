L’episodio de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 14 gennaio alle 16:10 su Rai 1 si preannuncia ricco di nuove opportunità per alcuni protagonisti. Le anticipazioni rivelano che don Saverio presenterà a Enrico il dottor Piero Moretti, un medico di famiglia che potrebbe aprirgli nuove prospettive. Intanto, Odile deciderà di tornare in gara nella sfida per la realizzazione dei costumi del film di Marina Valli, rimettendosi in gioco con determinazione. Non mancherà una sorpresa sul fronte sentimentale: Johnny e Barbara si presenteranno insieme a un battesimo, formando un’inedita coppia destinata a far parlare.

Enrico conosce Piero Moretti

Enrico Proietti sarà ancora alla ricerca di un impiego stabile. Il medico, fidanzato di Marta Guarnieri e padre della piccola Anita, ha da poco tenuto un ciclo di lezioni universitarie dopo che la sua carriera è stata compromessa da un grave problema alla mano. A offrirgli una possibile svolta sarà don Saverio, che lo metterà in contatto con Piero Moretti, un medico di famiglia in grado di aprirgli una nuova prospettiva professionale.

Odile è pronta a rimettersi in gioco contro Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Matteo riuscirà a dare a Odile i consigli di cui aveva bisogno: grazie alla sua vicinanza, la ragazza ritroverà il coraggio di rimettersi in gioco e accetterà di nuovo la sfida contro Il Paradiso delle signore.

La Galleria Milano Moda si preparerà così a competere con determinazione, affidandosi al talento della stilista Greta Marchesi, pronta a sfidare Gianlorenzo Botteri nella realizzazione dei costumi del musicarello di Marina Valli. Intanto, per Barbara si profilerà un piccolo imbarazzo: dovrà partecipare al battesimo del figlio di un’amica e teme di presentarsi da sola, soprattutto sapendo che tutte le sue ex colleghe arriveranno accompagnate. La situazione la metterà in crisi, ma Johnny, colpito dal suo disagio, si offrirà spontaneamente di farle da accompagnatore. Infine, un ritorno inatteso scuoterà gli equilibri: Fulvio rientrerà a Milano dopo un breve viaggio a Roma e sarà deciso ad affrontare Roberto Landi.

Messo alle strette, il direttore sarà costretto a rivelare ciò che ha taciuto troppo a lungo: in passato ha avuto una relazione con Mario Oradei. Fulvio scoprirà così l’inganno dell’ex genero, che ha usato sua figlia Caterina come semplice copertura.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide è andata in convento

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide si è rifugiata in convento dopo aver tentato di togliere la vita a Marcello. Nel momento più drammatico, mentre la contessa stava puntando l’arma contro il suo ex compagno, Umberto è intervenuto in extremis, riuscendo a salvarlo. Dopo l’accaduto, Guarnieri ha dovuto raccontare tutto a Marta, Odile ed Enrico, chiedendo loro di mantenere il massimo riserbo e di non far trapelare nulla fuori dalle mura di casa. Nel frattempo, Tancredi non è stato informato di quanto successo e nemmeno Marcello ha trovato il coraggio di confidarsi con qualcuno, tenendo nascosta la verità persino a Rosa.