Clizia Incorvaia ha condiviso sui social una foto che ritrae delle scarpe bruciate, accompagnata dalla frase: “Solo chi ha subito violenza sa…”. L’immagine allude a un episodio doloroso risalente al suo matrimonio con Francesco Sarcina, come da lei stessa raccontato durante un’intervista a Verissimo. L’influencer ha inoltre confermato di essere stata prosciolta dall’accusa di trattamento illecito di dati personali, accusa sollevata dall’ex marito in relazione alla pubblicazione di immagini della figlia minore senza il suo consenso.

Il significato del gesto

Nel corso dell’intervista, Incorvaia ha descritto la relazione con Sarcina come “fredda e distaccata”, definendola un “amore tossico”. Ha spiegato di aver vissuto a lungo nella convinzione che quel tipo di legame fosse normale, fino a comprendere che non lo era. In questo contesto, ha rivelato che l’ex marito le avrebbe bruciato più di sei paia di scarpe durante i loro litigi, un gesto che ha scelto di condividere solo ora, per evitare che la figlia Nina potesse venire a conoscenza di quei momenti dolorosi.

La tutela della figlia

Clizia ha sottolineato di non voler alimentare polemiche o dare visibilità a terzi, spiegando che la pubblicazione dell’immagine è un modo per esprimere un messaggio personale senza rispondere a provocazioni.

Ha inoltre ribadito che la sua priorità resta la tutela della figlia, motivo per cui in passato ha evitato di denunciare l’accaduto.

Al momento non risultano conferme indipendenti che riportino ulteriori dettagli sull’episodio delle scarpe bruciate, ma la vicenda si inserisce in un più ampio contesto di sensibilizzazione sulle dinamiche della violenza nelle relazioni.