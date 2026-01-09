In occasione del terzo compleanno della figlia Bella, Alice Campello e Álvaro Morata si sono mostrati nuovamente uniti sui social. L’attaccante ha dedicato un messaggio affettuoso alla bambina, pubblicando una foto: “Non importa quanti anni compi. Sarai sempre la mia bambina. Buon compleanno bambina mia. Non cambiare mai. Papà ti ama alla follia”. Anche Alice ha condiviso un video con Bella, ricordando il periodo difficile della sua nascita: “Oggi, tre anni fa, ero in terapia intensiva a Madrid e tu eri appena nata. Sei arrivata per ricordarmi quanto la vita sia preziosa… Tanti auguri al mio tornado preferito… è stata una rinascita e mi ha regalato la mia piccola migliore amica, per sempre”.

Dopo settimane di silenzio, lo scambio reciproco di like è stato interpretato da molti come un segnale di riavvicinamento.

Un momento di unione familiare

Il compleanno di Bella è diventato un’occasione per una pubblica dimostrazione di affetto e unità familiare. Le parole di Morata e Campello, intrise di emozione, evocano un passato recente segnato da difficoltà. In particolare, il post di Alice richiama la fragilità vissuta durante la nascita della figlia, trasformata in un momento di rinascita e di amore.

Lo scambio di like tra i due, dopo un periodo di distacco, assume un significato simbolico. Pur non trattandosi di una dichiarazione ufficiale, questo piccolo gesto suggerisce una ritrovata complicità, almeno sul piano familiare.

Il silenzio sui social durava da settimane, alimentando speculazioni su una possibile crisi. Questa rinnovata interazione sembra invece indicare l’intenzione di mantenere un fronte unito per il bene dei figli.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un ritorno di coppia, ma il gesto condiviso in occasione del compleanno di Bella offre un’immagine di famiglia coesa e attenta al legame con i figli.