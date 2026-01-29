Domani, giovedì 29 gennaio, a partire dalle 20:35 su La7, Lilli Gruber presenterà una nuova puntata di ‘Otto e mezzo’, il talk show di approfondimento in access prime time. L’imprenditore ed editore Leonardo Maria Del Vecchio sarà ospite in studio, affiancato dall’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini e dal direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo Bocchino.

Il contesto della puntata

‘Otto e mezzo’ prosegue nel suo consolidato format, dedicato all’analisi delle principali notizie di attualità e politica. La partecipazione di Leonardo Maria Del Vecchio arricchisce il dibattito con una prospettiva imprenditoriale ed editoriale, mentre Giannini e Bocchino apportano contributi giornalistici e politici.

Il programma e i suoi protagonisti

Il talk show condotto da Lilli Gruber si conferma un appuntamento fisso per chi desidera un approfondimento sobrio e diretto sui temi del giorno. La conduzione della Gruber, unita alla presenza di figure come Del Vecchio, Giannini e Bocchino, assicura un equilibrio tra prospettive economiche, editoriali e politiche.

Al momento, non risultano conferme indipendenti da altre testate oltre al comunicato ufficiale.