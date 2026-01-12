Da settimane si vociferava di una possibile crisi in corso tra Elodie e Andrea Iannone ma oggi, 12 gennaio, alcune foto sembrano aver confermato tutto. I paparazzi hanno sorpreso il motociclista insieme a Rocìo Moralez all'uscita di un resort in Franciacorta, e Chi magazine li definisce una nuova coppia. Dai social, invece, si apprende che la cantante è in vacanza in Thailandia e a farle compagnia c'è anche Franceska, la ballerina con la quale si dice che avrebbe un'amicizia speciale.

Le ultime novità sulla coppia Elodie-Iannone

Cosa sta succedendo nella vita privata di Elodie?

I fan se lo stanno chiedendo da settimane, in particolare da quando sembra essere calato il gelo tra lei e Andrea Iannone.

Dopo aver portato a termine un lungo tour nei palazzetti di tutta Italia, l'ex allieva di Amici è partita per una vacanza tra amiche: sui social, infatti, si possono trovare alcuni video della cantante in compagnia di Franceska, la ballerina con la quale si vocifera che avrebbe un legame un po' speciale.

Attualmente le due sono insieme in Thailandia, e qualcuno le ha sorprese mentre si divertivano in discoteca e a provare il cibo locale per strada.

Elodie alle prese con qualche animale strano cerca di convincere tutti a mangiare e cerca di convincersi di sapere l’inglese pronta per pechino express pic.twitter.com/hQPWR8s6E3 — Elodie out of context (@elodiecontext) January 12, 2026

Elodie non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla relazione con il motociclista, ma una recente paparazzata sembra aver confermato che tra loro si sarebbe rotto qualcosa dopo circa quattro anni insieme.

Gli scatti in Franciacorta

Il 12 gennaio sono state pubblicate in anteprima le foto di un servizio che uscirà su Chi magazine mercoledì prossimo.

I paparazzi, infatti, hanno sorpreso Andrea Iannone e Rocìo Moralez all'uscita di un noto resort a cinque stelle che si trova in Franciacorta.

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, il motociclista e l'attrice si starebbero frequentando da poco: lui starebbe provando a dimenticare i quattro anni in coppia con Elodie, lei avrebbe tutta l'intenzione di voltare pagina dopo il matrimonio con Raoul Bova.

Quattro anni d'amore sotto i riflettori

Elodie e Iannone si sono fidanzati nel 2022, quindi è durata circa quattro anni una delle relazioni più chiacchierate dal gossip nostrano.

Di recente si era vociferato di nuovi flirt per entrambi: la cantante è accostata alla ballerina Franceska da mesi, mentre il motociclista avrebbe riallacciato i rapporti con Belen Rodriguez prima di essere fotografato insieme a Rocìo Moralez, a suo volta al centro delle chiacchiere per una presunta frequentazione con Stefano De Martino dopo la rottura con Raoul Bova.