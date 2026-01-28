Sono passati molti anni da quando Emma Marrone ha scoperto il tradimento di Stefano De Martino con Belen Rodriguez, tant'è che oggi ne parla tranquillamente perché fa parte del passato. Nell'intervista che ha concesso a Victoria Cabello per il podcast Fuori di Cabello, la cantante ha speso belle parole per l'ex fidanzato, ha confermato che sono buoni amici ma ha detto "no" al ritorno di fiamma che sognano tutti i loro fan.

Il ricordo del tradimento dietro le quinte di Amici

La storia d'amore tra Emma e Stefano è durata circa quattro anni, ma se ne è parlato soprattutto per come è finita.

Nel corso di un'edizione di Amici, infatti, i paparazzi sorpresero De Martino insieme a Belen e la fidanzata scoprì tutto dai giornali.

Questo tradimento ha impazzato sulle riviste, in tv e sui social per molti anni, e la stessa Marrone lo ha confermato in una recente intervista: "Avevamo sempre i riflettori puntati e c'erano tante persone in mezzo. Questa cosa ha rallentato la mia carriera di 5 anni".

La risposta di Emma sul ritorno di fiamma sognato dai fan

"La nostra è stata una bella relazione, lui mi fa troppo ridere e oggi gli voglio bene", ha proseguito Emma nel racconto di come sono cambiate le cose tra lei e Stefano dopo il tradimento.

La cantante ha spiegato che il rapporto con De Martino lo ha recuperato con il tempo, ma attualmente è fiera di poter dire che sono diventati ottimi amici.

"Adesso ci vogliamo bene, ma non ci tornerei mai insieme", ha chiosato l'artista.

Come ha già detto altre volte in passato, anche in quest'occasione Emma ha chiarito che non ci sono possibilità di rivederla in coppia con il conduttore di Affari Tuoi: "Ognuno ha la sua strada".

Emma parla della sua storia avuta con Stefano e del rapporto di amicizia che oggi hanno 💙 #emmamarrone #stefanodemartino #Amici25 pic.twitter.com/hHjxNBMyyr — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic__) January 28, 2026

L'emozione dei fan sui social

Le belle parole che Emma ha speso per Stefano hanno colpito i fan di entrambi, anche quelli che non si rassegnano al fatto che non torneranno mai insieme.

"Ho apprezzato tanto quest'intervista", "Va bene anche l'amicizia, sono bellissimi"; "Che cuore che è lei", "Basta fantasie, si vogliono bene", "Sorride sempre quando parla di lui", "Sono riusciti a ricostruire un bel rapporto dopo tutto quello che è successo, sono da stimare", si legge su X in queste ore.