Sabato scorso Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati ospiti a C'è posta per te, ma poche ore prima dell'inizio della puntata hanno avuto uno scambio di battute che ha emozionato i fan più nostalgici. Il conduttore Rai, infatti, ha pubblicato una foto del periodo in cui era fidanzato con la cantate per annunciare la loro partecipazione al people show di Canale 5, e lei ha risposto a tono sempre sui social.

Il dialogo a distanza che spiazza i fan

"Stasera a C'è posta per te", ha scritto Stefano De Martino accanto ad una foto di più di dieci anni fa che lo ritraeva accanto all'ex fidanzata Emma.

La mossa dell'ex ballerino ha sorpreso i fan, soprattutto quelli che non hanno mai smesso di sperare in un suo ritorno di fiamma con la donna che ha conosciuto nella scuola di Amici nel 2009.

Il presentatore di Affari tuoi ha volutamente condiviso sui social uno scatto del periodo in cui faceva coppia con la cantante, consapevole che lei gli avrebbe risposto a tono.

"Sei un cretino, ma ti voglio bene", ha replicato Emma dopo aver repostato la storia dell'ex sul suo profilo Instagram.

Emma e Stefano sono quella roba che se non l'hai vissuta non puoi capire l'importanza di interazioni cosi pic.twitter.com/moCTQdrzAB — Fede ☁️🌈✈️ (@GiuGiuSanto) January 17, 2026

L'emozione dei fan sul web

Lo scambio di battute tra Emma e Stefano sui social, forse ha fatto più discutere della loro ospitata nella seconda puntata di C'è posta per te.

"Chi non li ha vissuti dall'inizio non può capire l'importanza di interazioni così", "Sono due cretini, con amore", "Bello vederli così dopo tutto quello che è successo", "Sono stati bravi a ricucire il rapporto dopo tutto quel dolore", "Le persone mature fanno come loro", "Quanto erano belli insieme", "Io li amo", "Io ci sono dal giorno zero", si legge su X in queste ore.

Un nuovo rapporto tra Emma e Stefano

Sono passati molti anni dalla fine del loro amore, ma Emma e Stefano sono stati bravi a recuperare un rapporto d'amicizia del quale hanno parlato spesso in tv e nelle interviste.

Quando è stata ospite dell'ex a Stasera tutto è possibile, inoltre, la cantante ci ha tenuto a smentire i rumor che li volevano di nuovo in coppia: "Diciamolo una volta per tutte, siamo solo amici".

Se il privato dell'ex vincitrice di Amici è poco noto (non si hanno notizie di relazioni ufficiali da anni), quello di De Martino è costantemente al centro delle chiacchiere: dopo la rottura con Caroline Tronelli, si dice che il conduttore si sarebbe fidanzato con la stilista Gilda Ambrosio.