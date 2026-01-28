Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Halit chiederà a Sahika di far ritorno a Istanbul. L'imprenditore proporrà alla dark lady di allearsi per allontanare Nadir ed Ender dalla sua azienda.

Halit scopre che Nadir è tornato a Istanbul per vendicarsi di lui

Nadir ordinerà a Sahika di abbandonare Istanbul perché non è riuscita a farsi sposare da Halit come le aveva ordinato di fare. La dark lady accetterà ma prima di andarsene proverà ad avvelenare il signor Argun, Ender, Yildiz e Aysel.

Fortunatamente tutti riusciranno a salvarsi. Sahika, invece, farà perdere le proprie tracce e per questo tutti i sospetti ricadranno su di lei.

Halit, intanto, scoprirà che l'investitore non era altro che Nadir, il suo vecchio socio in cerca di vendetta per averlo fatto arrestare per traffici illeciti molti anni prima. L'imprenditore non potrà fare niente per allontanare l'uomo dall'azienda poiché sarà il detentore del 50% delle azioni. Il signor Argun andrà su tutte le furie quando Nadir gli comunicherà di aver assunto Ender per fare le veci nell'holding.

Halit si allea con Sahika per sconfiggere Nadir ed Ender

Le anticipazioni rivelano che Halit dirà a Ender che non si aspettava la sua alleanza con Nadir.

La donna gli dirà di aver tutelato gli interessi dei suoi figli. Halit, a questo punto, studierà una nuova mossa disperata, costringendo Sahika a far ritorno a Istanbul dopo averla rintracciata grazie a un detective privato. L'uomo chiederà alla donna di allearsi per sconfiggere Ender e Nadir. Halit ordinerà alla dark lady di riconquistare la fiducia del suo socio e di spiare le mosse di Celebi. Sahika, a questo punto, dirà a Nadir che non gli conviene farle la guerra poiché entrambi sono colpevoli della morte di suo marito in Svizzera. L'uomo cercherà un modo per sbarazzarsi di Sahika come Ender e Yildiz, che dovranno fare i conti con il suo ritorno.

Yildiz ha scoperto che le sue carte sono state bloccate

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine gennaio su Canale 5, il tentativo di Yildiz di corrompere Sevda ha avuto esito negativo. Sitki ha mostrato le foto dello scambio di denaro ad Halit, che ha interrogato la segretaria davanti al suo avvocato. La donna ha ammesso di essere stata pagata da Yildiz per sedurre l'imprenditore e ottenere più soldi dalla causa di divorzio. L'uomo fuori di sé ha avviato le pratiche per la separazione. Yildiz ha provato a pagare una camera d'hotel scoprendo che le sue carte sono state bloccate e non ha più soldi sul conto corrente.

Alihan e Zeynep, invece, hanno lasciato Istanbul alla volta dell'America.