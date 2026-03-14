Helena Prestes e Javier Martinez sono amatissimi, ma hanno anche tanti haters: da oltre un anno, infatti, i due devono fare i conti con gli attacchi e i dispetti di chi non approva la loro relazione. L'altra sera, per esempio, la modella e il pallavolista hanno raccontato ai fan che la loro macchina sarebbe stata graffiata (rigata con una chiave) da qualcuno mentre era parcheggiata sotto casa a Terni.

L'episodio che fa arrabbiare il fandom

Nel giorno in cui Helena gli ha fatto una dolcissima dedica su Instagram, Javier ha vissuto una piccola disavventura.

Come hanno raccontato loro stessi sui social, di recente si sono accorti di un evidente graffio sulla fiancata della macchina del pallavolista: qualcuno, dunque, avrebbe usato una o più chiavi per danneggiare una parte dell'auto di Martinez mentre era parcheggiava sotto casa a Terni.

Gli Helevier hanno accennato a questo episodio dicendosi dispiaciuti, ma chi li supporta è stato meno tenero nei confronti di chi si sarebbe reso protagonista di un gesto così grave e irrispettoso.

Io spero che non c'entrino le ossessionate davvero con quello che hanno appena fatto all'auto di javi ...perché davvero assurdo



Con tutti i sacrifici che ha fatto quel ragazzo nella vita chi è stato deve proprio farsi schifo — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) March 13, 2026

I commenti su X

Quello che sarebbe successo ultimamente a Terni ha indignato i fan di Helena e Javier, soprattutto quelli che sanno quanti sacrifici ha fatto il pallavolista per comprarsi la macchina che qualcuno gli avrebbe graffiato.

"Davvero assurdo", "Ci è rimasto malissimo, che dispiacere", "Ma come si fa ad arrivare a tanto?", "Troppa invidia intorno a questi ragazzi", "Questi atti vandalici ci sono dappertutto purtroppo", "Pura cattiveria", "Chiunque sia stato è senza vergogna", "Terni è piccola e quell'auto la conoscono tutti", "Se ci sono le telecamere, lo scopriranno chi è stato", "Certa gente fa schifo", "Ci penserà il karma", si legge su X in queste ore.

I prossimi appuntamenti con Helena e Javier

I fan degli Helevier dovrebbero ritrovare il sorriso a breve: nel pomeriggio di oggi, 14 marzo, andrà in onda una nuova intervista di Helena a Verissimo, invece domenica 15 Javier giocherà l'ultima partita con la Terni Volley Academy.

L'avventura della coppia nella città umbra, infatti, sta per concludersi: a breve i due si trasferiranno a Lecco e inizieranno a dedicarsi a nuovi progetti sia privati che professionali.