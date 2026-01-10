Gli spoiler della soap opera turca Forbidden Fruit sono ricchi di novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 gennaio su Canale 5, Yildiz (Eda Ece) temerà di perdere Halit (Talat Bulut), sempre più vicino a Ender. Asuman, invece, cercherà il perdono di Zeynep dopo anni di bugie, mentre Yigit otterrà un nuovo lavoro e avrà dei sospetti sul suo passato, riguardanti la vera identità del padre. Nel frattempo, Lila ed Emir decideranno di uscire allo scoperto, scatenando la gelosia e la vendetta di Alihan (Onur Tuna).

Yildiz teme di perdere Halit

Asuman, sopraffatta dai sensi di colpa nei confronti della figlia, si presenterà sotto casa di Zeynep e Alihan per affrontare finalmente la verità. La donna chiederà perdono per tutte le bugie raccontate nel tempo e, sebbene Zeynep riesca a trovare la forza di perdonarla, metterà subito in chiaro che ricostruire il loro rapporto non sarà facile e servirà tempo.

Nel frattempo, Yildiz inizierà a temere una nuova crisi matrimoniale: dopo il ricovero di Erim, infatti, Halit ed Ender si saranno riavvicinati in modo evidente. Il ragazzo chiederà al padre di restare accanto a Ender durante la convalescenza e lo supplicherà di trasferirsi temporaneamente con lui a casa della madre.

Halit si trasferisce da Ender

Halit deciderà così di trasferirsi da Ender per stare al fianco del figlio Erim e, una volta lì, confiderà al ragazzo la sua intenzione di lasciare Yildiz. Ender approfitterà immediatamente della situazione per isolare del tutto la rivale, arrivando persino a chiedere ad Aysel di andare a lavorare per lei. Nel frattempo, Yigit riuscirà a ottenere un impiego nell’azienda di Halit.

Yigit confesserà a Nigar di sospettare che Halit sia in realtà suo padre. Intanto Zeynep rivelerà a Hazal di essere a conoscenza del passato che la lega ad Alihan: la ragazza, profondamente mortificata, dirà di voler lasciare il lavoro, ma Zeynep la rassicurerà, spiegandole che non ce n’è bisogno, soprattutto dopo aver capito che la vera responsabile della situazione è Elif.

Alihan si sente tradito da Lila ed Emir

Lila ed Emir decideranno di uscire allo scoperto con la loro relazione e informeranno Alihan. Quest’ultimo, però, non la prenderà affatto bene e si sentirà preso in giro da entrambi. Per vendicarsi, Alihan parlerà con Emir del ragazzo che Lila aveva conosciuto tempo prima e che lei stessa gli aveva presentato, scatenando così un’accesa discussione tra i due.

Eda Ece, l’attrice che dà vita a Yildiz: carriera e vita privata

Eda Ece interpreta Yildiz in Forbidden Fruit (Yasak Elma), uno dei personaggi di punta della serie. Nata a Istanbul il 20 giugno 1990, ha iniziato a recitare da bambina nella serie "Mihriban" e, parallelamente, ha completato gli studi in psicologia all’Università Bilgi di Istanbul.

Dal 2011 ha collezionato diversi ruoli da protagonista in soap opera turche, consolidando la sua carriera in televisione. Eda Ece, nella vita privata è amica di Sevval Sam, che in "Forbidden Fruit" interpreta Ender, storica rivale di Yildiz. Dal 2019 è sentimentalmente legata al cestista Buğrahan Tuncer, suo marito dal 2023, con il quale ha avuto la figlia Mina Ipek, nata il 4 aprile 2024.