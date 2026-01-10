Oggi, 10 gennaio, Silvia Toffanin ha ospitato uno dei protagonisti dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne: a Verissimo, infatti, è arrivato Mario Lenti. Interpellato sul legame che ha instaurato con Gemma Galgani nel dating-show, il cavaliere ha detto che non riesce a vederla come qualcosa in più di un'amica, che non prova sentimenti e che è consapevole del fatto che lei vorrebbe fare coppia con lui.

Il motivo dei tanti no a Gemma

Il rapporto tra Gemma e Mario è sicuramente una delle dinamiche più discusse di quest'edizione di Uomini e donne, e continua ad esserlo anche se i due non si frequentano più da mesi.

Il 10 gennaio è andata in onda l'intervista che il cavaliere ha rilasciato a Verissimo, e la maggior parte delle domande di Silvia Toffanin sono state sul legame con Galgani.

Lenti ha una bellissima opinione della dama, la considera una persona sensibile e intelligente, ma dopo alcuni appuntamenti ha capito che non potrebbe essere la donna giusta per lui.

"La stimo e le voglio bene, ma non è scattata la scintilla. So che lei soffre, ma non posso farmene una colpa se non provo nulla. Lei mi vuole, ma la vedo solo come un'amica. Mi fa tenerezza", ha dichiarato il protagonista del trono Over su Canale 5.

Le lacrime di Gemma in televisione

Anche a Verissimo, dunque, Mario ha ribadito che non intende riallacciare una frequentazione con Gemma perché la considera solo una cara amica.

I fan sono curiosi di sapere come ha reagito la dama alle parole di Lenti, ma probabilmente lo scopriranno leggendo le anticipazioni della prossima registrazione di Uomini e donne.

Spesso agli Elios si discute delle interviste che i componenti del parterre rilasciano a Silvia Toffanin, quindi lunedì 12 gennaio potrebbe essere proprio Galgani a tirare fuori l'argomento nel corso delle riprese.

Le critiche dei fan al cavaliere di Uomini e donne

L'ospitata di Mario a Verissimo ha fatto storcere il naso a chi pensa che starebbe avendo successo solo grazie a Gemma.

"Dopo questo si sentirà un vip", "La frase -mi fa tenerezza- non è stata bella e a Gemma non farà piacere", "Lui mi ricorda parecchio Giorgio Manetti", "Fa troppo il piacione per i miei gusti", "Ma chi si crede di essere?", si legge su X in queste ore.