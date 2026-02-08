Gli spoiler della soap Tempesta d’amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 febbraio su Rete 4, Vincent si ritroverà sospeso tra la vita e la morte a causa di uno shock anafilattico, ma la prontezza di Maxi (Katharina Scheuba) eviterà il peggio. In seguito, questo dramma aprirà la strada a cambiamenti radicali al Fürstenhof: la giovane Saalfeld otterrà le quote dell'hotel scalando i vertici della società, mentre Michael dovrà affrontare l'addio definitivo alla chirurgia.

Nel frattempo, Yvonne tramerà vendetta contro Nicole e Alexandra ritroverà l'amore tra le braccia di Christoph.

Vincent rischia di morire

Vincent rischierà di morire per uno shock anafilattico dopo una puntura d’ape, ma verrà salvato dal tempestivo intervento d'emergenza di Maxi. Questo evento segnerà profondamente il giovane, che deciderà di godersi la vita appieno. Per Maxi, invece, si apriranno le porte del potere: Werner le cederà il 10% delle quote dell'hotel e la presenterà ufficialmente ai soci. La ragazza, entusiasta, inizierà a indagare con passione sulle radici della famiglia Saalfeld. Nel frattempo, il tradimento di Erik, che bacerà Nicole, scatenerà l'ira di Yvonne. La donna caccerà il compagno di casa, ma lui riuscirà a farsi perdonare grazie a un eclatante gesto romantico.

Nonostante la riconciliazione, Yvonne non perdonerà Nicole e cercherà di boicottare la sua esibizione al pianobar, arrivando a strappare il biglietto da visita di un produttore di Broadway destinato alla rivale; un gesto estremo che richiederà l'immediato intervento di Erik.

Michael e il dramma del ritiro, scatta la scintilla tra Christoph e Alexandra

Momenti difficili per Michael: a causa dell'aggravarsi della sua malattia alla mano, il medico confesserà a Nicole di voler abbandonare la chirurgia. Nel frattempo, Werner e Christoph firmeranno l'accordo per l'apertura di un casinò al Fürstenhof. Sul fronte sentimentale, Alexandra riscoprirà l'intesa con Christoph e gli confesserà di non voler più stare lontana da lui.

Nel frattempo, il clima in hotel sarà segnato da altri importanti cambiamenti e momenti di grande commozione. Ana chiederà ufficialmente ad Alfons di accompagnarla all'altare, mentre sul fronte opposto Markus si rifiuterà di fare da testimone a Philipp per una questione di rispetto verso Vincent.

Hildegard torna dall’Africa

La malinconia avvolgerà anche Miro, che soffrirà molto per l'imminente partenza di Greta, ormai decisa a lasciare definitivamente l'hotel. Infine, il ritorno di Hildegard dall'Africa porterà un pizzico di leggerezza: la donna regalerà ad Alfons una bizzarra statuetta e l'uomo, pur non gradendola affatto, fingerà un grande entusiasmo per non deluderla. Al contempo, la sofferenza di Lale per quanto accaduto con Theo la spingerà a tuffarsi a capofitto nel lavoro; la donna userà l'attività professionale come un rifugio, ignorando le palesi preoccupazioni espresse da Christoph per il suo stato d'animo.

Katharina Scheuba: medico nella realtà e sul set di Tempesta d'Amore

Dietro il volto di Maxi Saalfeld si nasconde una personalità straordinaria: Katharina Scheuba è infatti un medico chirurgo anche nella vita reale. L'attrice austriaca ha conseguito il titolo di MD (Doctor of Medicine), mettendo temporaneamente in pausa la carriera in corsia per dedicarsi alla recitazione; una formazione che rende le sue scene nei panni della dottoressa Saalfeld estremamente naturali e credibili. Oltre alla passione per la medicina, Scheuba è una vera poliglotta: parla fluentemente tedesco, inglese e francese, oltre a conoscere spagnolo, polacco e turco. Un talento poliedrico che aggiunge un fascino unico al nuovo volto di punta del Fürstenhof.