Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Yigit ordinerà ad Ender e Kaya di diventare marito e moglie. I due accetteranno la richiesta del figlio dopo che scapperà di casa.

Yigit ordina a Ender e Kaya di sposarsi

Yigit darà un ordine ben preciso ai suoi genitori dopo essere stato riconosciuto come loro figlio. Il giovane chiederà a Ender e Kaya di diventare marito e moglie se vogliono continuare a frequentarlo. L'avvocato cercherà di prendere tempo per far ragionare il figlio, che invece farà perdere le proprie tracce.

Yigit troverà rifugio a casa di Akin mentre Ender e Kaya saranno costretti ad accettare il matrimonio imposto.

Leyla deciderà di non portare avanti la relazione con l'avvocato, preferendo abbandonare lo studio legale. Allo stesso tempo, Sahika, tornata in città su ordine di Halit col fine di infastidire Nadir, non condividerà le nozze. La darklady farà il possibile per impedire la cerimonia e per questo riferirà a Erim che sua madre sta per sposare Kaya su richiesta di Yigit.

Kaya ed Ender diventano marito e moglie

Le anticipazioni rivelano che Erim chiederà una spiegazione da Kaya ed Ender, i quali riusciranno a calmare la sua furia, in quanto intenzionati a non agire alle sue spalle. I due diventeranno così marito e moglie alla presenza di Caner e Yigit.

Quest'ultimo apparirà felice della riuscita del suo piano. Il giovane accetterà di lavorare per due giorni a settimana a stretto contatto con la madre, che chiamerà Ender. Sahika, invece, riuscirà a fare un'alleanza con la nuova cognata, obbligandola a tradire Nadir, il suo nuovo socio.

Halit ha scoperto che Ender ha incastrato Yildiz grazie alla complicità di Sevda

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine gennaio su Canale 5, Yildiz ha affrontato Ender che le ha rivelato di aver pagato Sevda per sedurre Halit ed incastrarla. Kaya ha sentito la conversazione, scoprendo che la malvagità dell'ex amante. L'avvocato ha scagionato Yildiz e minacciato Ender di raccontare tutto ad Halit.

Sevda, intanto, si è pentita di aver accusato Yildiz, ammettendo che era stata Ender a organizzare tutto. La segretaria ha fatto ascoltare ad Halit una registrazione dell'ex moglie in cui racconta i dettagli del piano. L'imprenditore ha deciso di allontanare Ender dalla sua azienda e dalla sua vita.

Zeynep e Alihan, invece, hanno lasciato la Turchia alla volta dell'America per allontanarsi dai problemi delle rispettive famiglie. Infine Yigit ha stretto un'alleanza con Sahika per vendicarsi di Ender dopo la scoperta che è la sua vera madre.