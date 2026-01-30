Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Yigit farà perdere le proprie tracce quando Kaya lo informerà di non volere sposare Ender come gli ha ordinato di fare. Il ragazzo verrà ritrovato poco dopo grazie a Zehra.

Yigit sparisce nel nulla

Sakiha dirà a tutti che Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya nonché il marito di Lila. Halit andrà su tutte le furie, esigendo che sua figlia annulli le nozze con il marito. Kaya, intanto, accoglierà Yigit in casa dove sembrerà deciso a riconquistare il cuore di Lila.

Il ragazzo passerà una notte di passione con la moglie ma poi verrà piantato in asso. Lila pretenderà il divorzio da Yigit, ripagandolo con la stessa moneta. Il giovane sempre più confuso dirà ai genitori che devono sposarsi il prima possibile perché altrimenti non lo vedranno più. Ender e Kaya rimarranno senza parole di fronte a tale richiesta. L'avvocato dirà a Yigit di non andare d'accordo con sua madre e che non può pretendere che la sposi. Il ragazzo deluso deciderà di sparire nel nulla.

Yigit torna a casa dopo essere riuscito a convincere Ender e Kaya a sposarsi

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Yigit troverà rifugio in casa di Akin, l'editore di Zehra. Kaya, intanto, avviserà Ender della scomparsa del loro figlio.

Lila riuscirà a rintracciare suo marito grazie ad un suggerimento datole da Zehra. La figlia di Halit avviserà Ender e Kaya che disperati cercheranno di convincere Yigit a ritornare sui suoi passi. Alla fine, la coppia si piegherà al volere del figlio, decidendo di sposarsi il prima possibile. Yigit farà ritorno a casa, dove troverà sua zia Sahika ad attenderlo.

Caner ha chiesto la mano di Zehra ma lei ha rifiutato la proposta

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Alihan e Zeynep hanno deciso di trasferirsi in America per allontanarsi dai problemi delle rispettive famiglie. Sikti, invece, ha consegnato ad Halit alcune foto in cui si vede Yildiz dare del denaro a Sevda.

L'imprenditore ha convocato la segretaria dell'azienda nel suo ufficio dove ha scoperto che sua moglie l'aveva pagata per sedurlo. La rivelazione ha mandato su tutte le furie Halit, che ha cacciato fuori di casa Yildiz dopo averle chiesto il divorzio. La donna ha trovato ospitalità a casa di Emir e conforto da Kaya, che ha ascoltato la sua versione dei fatti.

Caner, invece, è apparso pazzo d'amore per Zehra e per questo le ha chiesto di diventare sua moglie. La figlia di Halit ha respinto la proposta dell'uomo, avendo paura di una nuova delusione com'era successo per i suoi precedenti matrimoni.